Interaktive Krippenrallye führt durch Gladbecks Innenstadt

Gladbeck. Die Werbegemeinschaft Gladbeck und das Gründerbüro des Bistums Essen laden zum Raten ein. Die Interaktive Krippenrallye läuft bis zum 6. Januar.

Die Weihnachtsgeschichte einmal neu entdecken – das geht bei der interaktiven Krippenrallye durch die Innenstadt in Gladbeck. Erwachsene und Kinder können sie bis zum 6. Januar 2021 zu jeder Zeit absolvieren.

Die Rallye richtet sich insbesondere an Familien, die die Geschichte für sich errätseln und erlaufen können. Die Werbegemeinschaft Gladbeck und das Gründerbüro des Bistums Essen unterstützen dieses Angebot. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein Smartphone, auf dem die kostenlose Actionbound-App installiert werden muss. Dann kann es schon an der Kreuzung Schillerstraße/Hochstraße losgehen.

Gladbeck: Wer ein Tier aus der Weihnachtsgeschichte entdeckt, ist auf dem richtigen Weg

Wer ein Tier aus der Weihnachtsgeschichte entdeckt, ist auf dem richtigen Weg. Kleiner Tipp: Die zu findenden Figuren der Weihnachtsgeschichte halten sich in Schaufenstern der Geschäfte der Werbegemeinschaft Gladbeck auf. Die App leitet die Teilnehmer per GPS-Koordinaten jeweils zur nächsten Station und stellt die Geschichten als Audiodatei oder Text zur Verfügung. Am Ende wartet wie bei jeder Rallye ein kleiner Weihnachtsschatz auf die Ratefüchse. Nur so viel sei verraten: Auch ein Gutschein für einen Engel-Keks gehört dazu. Dieser ist in den Filialen der Bäckerei Kläsener einzutauschen.

Der Erlös kommt dem Casa Amigó im Stadtteil Brauck zugute. Dort werden Grundschulkinder mit besonderem Förderbedarf betreut. Sie erhalten ein Mittagessen, Unterstützung bei den Hausaufgaben und verschiedene Freizeitangebote. Träger des Casa Amigó ist der Verein Amigonianer Soziale Werke (www.amigonianer.de).

Die Engel-Kekse sind auch im Verkauf der Bäckerei Kläsener erhältlich, dieser Erlös wird ebenfalls gespendet. Alle Informationen sind auch auf www.gladbeck-feiert-weihnachten.de zu finden.