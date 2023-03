Interaktive Karte zeigt, wie lang Schulwege in Gladbeck sind

Das Land hat eine interaktive Karte entwickelt, anhand derer die Schulwege abgelesen werden können. In Gladbeck sind es in der Regel kürzer Strecken, die die Grundschüler zurücklegen müssen.

Gladbeck. Das Land hat eine interaktive Karte entwickelt, die zeigt, wie gut Gladbecker Schulen zu erreichen sind. Nicht immer sind es kurze Wege.

Kurze Beine – kurze Wege – wenn es um den Schulweg zur Grundschule geht, war das lange die Parole. Längst ist nicht mehr allein die Länge des Schulwegs entscheidend bei der Schulwahl, doch als ein Kriterium ist sie immer noch für viele Eltern wichtig. Vor allem, wenn die Kinder den Weg irgendwann doch allein und nicht im Elterntaxi zurücklegen sollen. Da hilft nun zusätzlich die interaktive Schulkarte NRW, die IT.NRW aufgelegt hat. Sie zeigt an, wie die Schulen in Gladbeck verteilt sind, und welche Schulen von einer bestimmten Adresse aus schnell erreichbar sind – und wo für den Schulweg mehr Zeit eingeplant werden muss.

Letzteres gilt allerdings nur für Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie für Gymnasien. Schulwege zum Berufskolleg, zu Förder- oder auch zur Waldorfschule spuckt die Karte nicht aus. Allerdings: Auch diese Schulformen sind mit auf der Karte verzeichnet. Insofern hilft sie auf jeden Fall, um einen Überblick über die Gladbecker Schullandschaft zu erhalten.

Menü zeigt Adressen aller Gladbecker Schulen und Links zu Internetseiten

Die Karte ist interaktiv: Ein Klick auf die und der Nutzer erfährt die Adresse der jeweiligen Schule und findet außerdem einen Link zur entsprechenden Internetseite, wo meist weitere Informationen hinterlegt sind.

Wer nun erfahren möchte, wie weit der Weg von der Heimatadresse bis zur Schule ist, muss seine Adresse ins Suchfeld eingeben, per Mausklick eine Schulform anwählen und dann die Art der Fortbewegung auswählen – zur Wahl stehen Fußweg, Fahrrad, Auto und ÖPNV. Ist alles ausgefüllt, füllt sich die Karte mit Farbe – sechs verschiedene Farbflächen stehen für unterschiedliche Zeiträume. Alles, was rund um die Schulstandorte gelb eingefärbt ist, ist in fünf bis zehn Minuten erreichbar, die blaue Fläche bedeutet, dass für den Schulweg mehr als 20 Minuten eingeplant werden müssen.

Manchmal ist der Weg zu einer Schule in Gladbecks Nachbarstädten kürzer

Der Blick auf die Karte zeigt aber auch: Gerade die acht Grundschulen und ihre Dependancen verteilen sich recht gut im Stadtgebiet. Wege, für die die Kinder zu Fuß mehr als 15 Minuten brauchen, sind in Gladbeck die Ausnahme – etwa in den Außenbezirken Zweckels. Allerdings lohnt sich hier an der ein oder anderen Stelle der Weg ins benachbarte Bottrop. Die Marienschule in Feldhausen liegt dann für den ein oder anderen womöglich näher.

In den Außenbezirken Rentforts kann der Weg zur Grundschule ebenfalls länger werden, gleiches gilt für Brauck und Butendorf. Doch auch hier kann der Blick in die Nachbarstadt – in dem Fall Gelsenkirchen – lohnen. Hier gibt es Straßenzüge, da ist die Albert-Schweitzer Schule in Beckhausen schneller zu erreichen als die Südparkschule – so die nützlichen Rückschlüsse, die sich aus der Karte ziehen lassen.

Die Wege zur weiterführenden Schule werden dann schon länger

Bei den weiterführenden Schulen werden die Schulwege logischerweise länger. Doch nimmt man die drei Gymnasien, die ja alle in Gladbeck-Mitte liegen, so sind sie für den Großteil der Schülerinnen und Schüler zumindest mit dem Rad innerhalb von maximal 15 Minuten erreichbar. Gleiches gilt für die Realschulen, wobei hier die Erich-Kästner-Schule vor allem für den Süden noch einmal zusätzlich kurze Wege bedeutet.

Nicht ganz so komfortabel ist der Weg zur Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Rentfort-Nord. Besteht man auf den Schulbesuch in Gladbeck, kann der Weg mit dem Rad schon mal bis zu 20 Minuten dauern. Wem es dagegen allein auf die Schulform ankommt, der wird womöglich dann in Bottrop oder Gelsenkirchen fündig. Zumindest in Teilen Ellinghorsts, Braucks und Butendorfs sind Gesamtschulen in den angrenzenden Städten laut Karte mit dem Rad schneller erreichbar. Allerdings geht es hier dann rein um die Zeit, die Qualität des Schulwegs – führt er etwa über Nebenstraßen oder über die große Hauptstraße – lässt sich hier nicht ablesen.

Der Test von der Adresse der Lokalredaktion aus

Zum Schluss der Test mit der Redaktionsadresse, Horster Straße 10 in Mitte. Was ist von hier aus die am schnellsten zu Fuß erreichbare Grundschule? Laut Karte die Lambertischule, in maximal drei Minuten ist man da. Nur unwesentlich weiter: Der Weg zur Wittringer Schule ist in maximal fünf Minuten zu schaffen. Zur Gesamtschule wäre man mit dem Rad bis zu 15 Minuten unterwegs, zur Realschule maximal 5 Minuten, gleiches gilt für die Gymnasien. Zur Hauptschule in Brauck dagegen müssen von der Redaktion aus mit dem Rad mehr als 20 Minuten für den Weg eingeplant werden.

