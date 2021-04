Nicht nur die Anwohner des dritten Innovation City-Quartiers in Gladbeck, hier eine Luftaufnahme von Butendorf, sollen in die Projektentwicklung mit eingebunden werden. Vielmehr ist die Meinung aller Gladbecker gefragt.

Klimaprojekt Innovation City: In Gladbeck gibt es ein drittes Quartier

Gladbeck. In Brauck-West/ Butendorf geht jetzt das dritte Innovation City-Quartier an den Start. Besonders wichtig: Die Beteiligung der Bürger vor Ort.

Das Innovation City-Quartier Brauck-West/ Butendorf geht an den Start. Konkret geht es darum, diesen Bereich der beiden Stadtteile gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern „dauerhaft attraktiv, lebenswert und umweltfreundlich zu gestalten“, so die Stadt.

Brauck-West / Butendorf ist nach der Stadtmitte und Rentfort-Nord das dritte Quartier in Gladbeck

Brauck-West / Butendorf ist nach der Stadtmitte und Rentfort-Nord das dritte Quartier in Gladbeck, in dem energetische Sanierung und Klimawandel nun eine herausragende Rolle spielen sollen. Dazu werden in einem integrierten energetischen Quartierskonzept klare Leitlinien und messbare Ziele für eine nachhaltige energetische Entwicklung des Quartiers erarbeitet. Anschließend sollen die Inhalte ab 2022 aktiv umgesetzt werden. Zunächst werden durch Datenanalysen und mit Hilfe einer Ortsbegehung, die am 22. April stattfinden soll, die aktuellen Verhältnisse im Quartier aufgenommen und analysiert.

+++ Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier +++

Darüber hinaus sollen auch die Menschen aus dem Quartier aktiv in die Konzepterstellung einbezogen werden. Eine Bürgerbeteiligung vor Ort ist aufgrund der Corona-Situation nicht möglich. Aus diesem Grund wird diese online in Form einer Online-Beteiligungskarte und einer Umfrage durchgeführt. Interessierte können seit ab sofort ihre Anregungen und Ideen zu den Themen Energie, Mobilität, Wohnumfeld, biologische Vielfalt und Freizeit in einer Mitmachkarte platzieren.

Es wird auch eine Umfrage unter den Hauseigentümern zur energetischen Sanierung geben

Zudem steht für Gebäudeeigentümer eine Umfrage im Hinblick auf die energetische Gebäudesanierung bereit. Sowohl die Mitmachkarte als auch die Umfrage sind über die Website www.gladbeck.de/klima erreichbar. Die Umfrage kann zudem auch analog bei der Umweltabteilung angefordert werden bei Klimaschutzmanager Marian Osterhoff per E-Mail an marian.osterhoff@stadt-gladbeck.de oder telefonisch unter 02043 / 99-2303. Darüber hinaus findet am 4. Mai von 18 bis 20 Uhr die erste Informationsveranstaltung online mit Hilfe der Software ZOOM statt. Hierzu sind nicht nur Quartiersbewohner sondern auch alle Gladbeckerinnen und Gladbecker herzlich eingeladen.

Vertreter des Büros „Energielenker“ und der Stadt Gladbeck möchten dabei über das Quartierskonzept sowie daraus entstehende zukünftige mögliche Fördermittel informieren und in einen Austausch treten. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an marian.osterhoff@stadt-gladbeck.de erforderlich.

Folgen Sie uns auch auf Facebook