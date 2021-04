Initiative „Waldfegen“ ruft Gladbecker zur Mitmachaktion auf

Gladbeck. Der Grünzug um die Halde 22 in Gladbeck wird mit freiwilligen Helfern gereinigt. Die Erfahrung zeigt, auch Überraschendes kann gefunden werden.

Am 25. April ist es so weit: Alle interessierten Gladbecker sind aufgefordert mitzuhelfen, den heimischen Forst von Unrat zu reinigen. Die Bottroper Initiative „Waldfegen“ lädt erstmalig auch in Gladbeck zum gemeinsamen Säubern ein.

Zusammen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern aus beiden Städten soll zum Auftakt in Gladbeck der Grünbewuchs im Bereich der Spazierwege der Halde 22 gesäubert werden. Von zwei Seiten mit Teams aus Bottrop und Gladbeck wird die Halde über etwa drei Stunden von Abfall bereinigt, den hier Menschen gleichgültig hinterlassen haben. Die bisherige Erfahrung der Waldfeger zeigt: Müll vom Bonbon-Papier bis zu Autoreifen wird dabei entdeck.

Die Initiative hat sich 2019 in Bottrop gegründet

„Wir können die Leute jedoch beruhigen, richtig eklig wird es wirklich selten. Meist sind es Flaschen, Plastikverpackungen oder andere Alltagsgegenstände“, so Carmen Böhm, die das Projekt 2019 in Bottrop ins Leben rief. „Wer Zeit und Lust hat, kann sich gerne der Aktion anschließen. Wir sind froh über jede helfende Hand, denn das Gebiet ist wirklich groß.“, führt sie fort. Zum Mitmachen werden lediglich festes Schuhwerk, Handschuhe und ein Eimer benötigt - wer mag, kann zusätzlich auch eine Warnweste oder einen Müllgreifer mitbringen. Einige von den Greifhilfen können aber auch vor Ort geliehen oder für einen Selbstkostenpreis von 5 Euro gekauft werden. Das Geld fließt dann in die Initiative, die gerade mitten in der Vereinsgründung steckt.

Treffpunkt zur Waldfegen-Aktion ist um 10.30 Uhr an der Horster Straße in Bottrop, kurz nach der Mündung der Straße „In Boymannsheide“ - dort versammeln sich die Teilnehmer aus beiden Städten auf Abstand mit Mund-Nasen-Schutz, der in Zeiten der Pandemie ebenfalls mitgebracht werden sollte. Unterstützt wird die Bottroper Initiative aber nicht nur von den zahlreichen HelferInnen, sondern auch von der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (BEST) und dem Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG), die für die Aktionen Container bereit stellen und diese am Tag nach dem großen Aufräumen abholen. Bei der jüngsten Waldfegen-Aktion sind satte 375 Kilogramm gesammelt worden.

Gladbecker Bürger putzen bereits regelmäßig ehrenamtlich ihre Stadt

In Gladbeck wird bereits regelmäßig die Aktion „Gladbeck putzt“, initiiert vom ZBG, durchgeführt, um mit freiwilligen Helfern im Stadtgebiet achtlos weggeworfenen Müll zu sammeln. Weitere Informationen zur aktuellen Aktion Waldfegen stehen auf der Facebookseite der Initiative. E-Mail Kontakt: waldfegen@web.de.