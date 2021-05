Die Initiative „Gladbeck ist laut“ ruft dazu auf, Regenbogenfahnen zu hissen, wie hier an der Kirche Herz Jesu in Gladbeck.

Aktion Initiative „Gladbeck ist laut“ will Regenbogen-Fahnen hissen

Gladbeck. Initiative „Gladbeck ist laut“ ruft dazu auf, Regenbogen-Fahnen aufzuhängen. Zuletzt waren sie an einigen Orten in Gladbeck abgerissen worden.

Die Initiative „Gladbeck ist laut“ macht sich stark für Toleranz, Respekt und Vielfalt – jetzt ruft sie dazu auf, möglichst viele Regenbogen-Fahnen in Gladbeck zu hissen. Hintergrund ist, dass die aufgehängten Fahnen an mehreren katholischen Orten zuletzt abgerissen wurden. „Wir finden, das darf Gladbeck nicht einfach so hinnehmen“, so die Initiative.

Jeder, der eine Regenbogen-Fahne habe, solle sie ab sofort bis zum 17. Mai 2021 (Internationaler Tag gegen Homo- und Transphobie) aus seinem Fenster hängen. „Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzten, lasst uns gemeinsam solidarisch mit LSBTQ+-Menschen sein. Lasst uns laut werden gegen Homo- und Transphobie“, so die Initiative in ihrem Aufruf. Wer keine Fahne hat, kann sich melden unter kontakt@gladbeck-ist-laut.de. Ersatzweise könnten aber auch ausgedruckte oder selbstgemalte „Fahnen“ in die Fenster gehängt werden.

