Infoveranstaltung zum Glasfasernetz in Brauck und Rosenhügel

Gladbeck. Das Essener Unternehmen Westconnect will ein Glasfasernetz in Gladbeck aufbauen. Erste Infos für Bürger aus Brauck und Rosenhügel.

In Gladbeck wir das Glasfasernetz ausgebaut. Gemeinsam mit dem Anbieter Westconnect plant die Stadt ein flächendeckendes Glasfasernetz für schnelles Internet. Rund 18.000 Haushalte und Betriebe, die bisher nicht ans schnelle Netz angeschlossen sind, sollen davon profitieren, hieß es im Februar im Planungsausschuss, als der Essener Netzbetreiber seine Pläne vorstellte.

Nun beginnt Westconnect in den Stadtteilen Rosenhügel und Brauck mit der Vermarktung der Anschlüsse. Im Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August bietet das Unternehmen den Anschluss kostenlos an. Wer sich später entscheidet, für den würde ein Anschluss rund 1500 Euro kosten, so der Hinweis von Westconnect.

Die Voraussetzungen für einen Glasfaseranschluss in Gladbeck

Einzige Voraussetzung für die Planung und der tatsächlichen Bauausführung eines kostenfreien Glasfaseranschlusses: Westconnect benötigt zur Abstimmung die unterschriebene Grundstückseigentümererklärung (GEE) der jeweiligen Eigentümer. Nur mit dieser Genehmigung könne eine reibungslose Koordination und Durchführung garantiert werden, um das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück im Sinne des Eigentümers zu verlegen und einen Glasfaseranschluss zu erstellen, heißt es in der Ankündigung.

Das genaue Vorgehen erläutert Westconnect aber auch auf einer Informationsveranstaltung. Die richtet sich zunächst an die Gladbeckerinnen und Gladbecker aus Rosenhügel und Brauck und findet statt am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle.

