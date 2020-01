Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen online

Das Geodatenportal der Stadt Gladbeck existiert seit dem Jahr 2015. „2018 gab es ein Relaunch“, sagt Annette Wolthaus.

Unter www.gladbeck.de/geodatenportal finden Nutzer Antworten auf Fragen wie: Wo finde ich in meiner Nähe eine Apotheke? Welche Kinder- und Jugendeinrichtungen gibt es in Gladbeck, welche Sportstätten? Welchem Schiedsbezirk gehöre ich an?

Die Expertin: „Ganz neu haben wir das Thema ,Elektromobilität’ aufgegriffen.“ Unter diesem Punkt sind beispielsweise Informationen zu Standorten von Werkstätten und Ladestationen zu finden.

„Wir haben auch den Stadtplan neu aufgelegt“, so der Hinweis von Annette Wolthaus. Einige wenige Exemplare gebe es noch in der Bürgerinformation (Rathaus). Nächstes Projekt mit dem Stadtarchiv: das Thema „Stolpersteine“.