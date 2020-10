Infektionssprechstunde: Samstag im Hausarztzentrum Butendorf

Im Hausarztzentrum Butendorf findet am Samstag eine Infektionssprechstunde statt.

Gladbeck. Einige Hausärzte in Gladbeck bieten samstags im Wechsel Infekt-Sprechstunden an. In dieser Woche findet sie im Hausarztzentrum Butendorf statt.

Gerade in den nun anstehenden Herbst- und Wintermonaten wird es in den Wartezimmern der niedergelassenen Ärzte spürbar voller. Neben der Versorgung von Infekt-Patienten an Werktagen werden nun einigen Arztpraxen – an Samstagen – zusätzliche Infekt-Sprechstunden angeboten.

Den Auftakt gab es in Gladbeck vergangene Woche. Die nächste Infektionssprechstunde am kommenden Samstag, 17. Oktober, findet im Hausarztzentrum Butendorf, Horster Str. 137, statt. Eine vorherige Anmeldung ist nötig: 02043/29460.

In den Praxen können auch Corona-Teste gemacht werden

In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können sich dort Patienten mit Infektionen der oberen Atemwege, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen etc. vorstellen. In den Praxen können auch Abstriche zur Diagnostik des Coronavirus durchgeführt werden. Standorte und Öffnungszeiten der aktuell teilnehmenden Praxen sind auch online abrufbar unter www.kvwl.de/patient/corona/index.htm

In der kommenden Woche findet die Sprechstunde am Samstag, 31. Oktober, in der Gemeinschaftspraxis Dres. med. Keimer und Ambrus, Friedrichstraße 24-26 (02043-987480).