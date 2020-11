Infekt-Sprechstunde in Gladbeck Samstag bei Dr. Konieczny

Gladbeck. Einige Arztpraxen bieten an Samstagen zusätzliche Infekt-Sprechstunden an – am 14. November findet sie in Gladbeck bei Dr. Konieczny statt.

Einige Arztpraxen in Gladbeck bieten an Samstagen zusätzliche Infekt-Sprechstunden an. Am Samstag, 14. November, findet die Sprechstunde in der Praxis von Dr. med. Nicola Konieczny, Horster Straße 410, statt.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Patienten mit klassischen Infekt-Symptomen wie beispielsweise Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden können in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Praxis vorbeikommen. Dies ist nur nach telefonischer Anmeldung unter 02043/33848 möglich. In den Praxen können auch Corona-Teste gemacht werden.