In Gladbeck wurden bei einem Unfall zwei Menschen verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Gladbeck auf der Landstraße sind am Donnerstag gegen 8 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste eine 37-jährige Autofahrerin aus Gladbeck in Höhe der Straße Im Linnerott abbremsen. Grund: Der Verkehr vor der Frau war ins Stocken geraten. Dahinter konnte eine 29-Jährige, ebenfalls aus Gladbeck, laut Polizeibericht nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf.

Ihre neunjährige Tochter, die mit im Auto saß, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auch die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 7000 Euro.