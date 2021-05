Weitere Kultur-Veranstaltungen, die in der Mathias-Jakobs-Stadthalle Gladbeck über die Bühne gehen sollten, fallen wegen der Corona-Krise aus.

Corona In Gladbeck werden weitere Kulturtermine abgesagt

Gladbeck. Weitere Kulturveranstaltungen fallen in Gladbeck wegen der Corona-Krise aus. Termine werden nicht nachgeholt. Was mit den Karten geschieht.

Wegen der Corona-Situation fallen in Gladbeck weitere Kulturveranstaltungen aus. Mit Blick auf das Saisonende konnten keine Nachholtermine vereinbart werden.

Von der Streichung betroffen sind das Kinderkonzert mit der Krümelmucke am 30. Mai, die Komödie „Außer Kontrolle“ am 11. Juni und das Popkabarett „Alte Mädchen“ am 2. Juli. Alle Eintrittskarten werden zurückgenommen oder umgetauscht. Ansprechpartner ist der jeweilige Ticket-Partner. Benötigt werden die Originaltickets, die persönlichen Daten und die Bankverbindung für die Rückerstattung.

Die Rückerstattung bereits gekaufter Karten erfolgt bargeldlos

Postanschrift: Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, 45964 Gladbeck. Sobald die Stadthallenkasse wieder öffnet, können die Karten am Kassenschalter persönlich abgegeben werden. Auch hier erfolgt die Rückerstattung bargeldlos. Zur Vorbereitung des Buchungsvorganges können die benötigten Daten bereits zum jetzigen Zeitpunkt beim Kassenteam per Mail an mjs-kasse@stadt-gladbeck.de gemeldet werden. Für die Rückabwicklung anteiliger Abo-Tickets ist ausschließlich das Stadthallen-Team verantwortlich.

Detaillierte Informationen zum Kontenausgleich werden schriftlich mitgeteilt. Telefonische Rückfragen sind Montag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr unter 02043/99-2682 möglich.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck