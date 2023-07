In Gladbeck kam ein Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Pfosten.

Polizei In Gladbeck von der Straße abgekommen – zwei Verletzte

Gladbeck. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Gladbeck kam von der Straße ab und prallte gegen einen Pfosten. Er und sein Beifahrer (15) wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck haben sich zwei Menschen Verletzungen zugezogen. Die Unfallursache ist noch unbekannt. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit etwa 6000 Euro.

Laut Bericht war ein 23-jähriger Gladbecker am Freitag (28. Juli) um kurz nach Mitternacht auf der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs. In Höhe der Voßstraße kam er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache gegen 0.20 Uhr mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Pfosten.

Der Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Gladbeck, erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 6000 Euro.

