In Gladbeck steigt der Inzidenzwert am Mittwoch auf 125,6

Immer mehr Menschen in Gladbeck infizieren sich mit dem Coronavirus, die Zahl der Fälle steigt kontinuierlich an. Der Inzidenzwert ist am Mittwoch auf 125,6 gestiegen. Bereits am Dienstag war er erstmals über 100 geklettert und lag bei 108,5. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch 24 Neuinfektionen. Aktuell sind 144 Menschen in Gladbeck mit dem Virus infiziert. Das ist neuer Höchstwert.

Bislang hat das Kreisgesundheitsamt seit Beginn der Pandemie im März 618 Infektionen in Gladbeck registriert, 451 Menschen gelten am Mittwoch als wieder gesund, Dienstag waren es noch 447. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Der Inzidenzwert im Kreis steigt auf 71,2

Im Kreis Recklinghausen gibt es inzwischen 2895 bestätigte Corona-Fälle. Der Inzidenzwert steigt auch hier deutlich an: von 65 auf 71,2. In den vergangenen sieben Tagen hat es 437 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen. Die Fallzahl ist damit deutlich überschritten.

Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist, so die Kreisverwaltung, der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet. Dieser unterscheidet sich aus technischen und zeitlichen Gründen vom Kreiswert und liegt für den Kreis Recklinghausen derzeit bei 70,7. 2247 Menschen gelten am Mittwoch als wieder gesund. Es bleibt bei 47 Todesfällen.

So ist die Lage in den weiteren Kreisstädten

Das sind die Zahlen aus den weiteren Kreisstädten (Aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle // 7-Tages-Inzidenz pro Stadt): Castrop-Rauxel 298 / 238 / 5 // 50,4; Datteln 110 / 91 / 1 // 37,6; Dorsten 280 / 228 / 7 // 45,5; Haltern am See 140 / 128 / 0 // 21,1; Herten 227 / 169 / 1 // 71,2; Marl 355 / 261 / 1 // 91,6; Oer-Erkenschwick 244 / 225 / 3 // 38,2; Recklinghausen 503 / 372 / 5 // 85,3; Waltrop 120 / 84 / 1 // 75,0. Der Kreis weist darauf hin, dass es in Haltern am See im Vergleich zu Dienstag einen positiven Fall weniger gibt. Hintergrund: Das Testergebnis war zunächst „schwach positiv“, eine Nachtestung lieferte ein negatives Testergebnis.