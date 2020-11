In Gladbeck gibt es am Sonntag aktuell 312 Corona-Infizierte

In Gladbeck gibt es aktuell 1150 Corona-Fälle, dabei handelt es sich bei 312 um aktuelle Infektionen.

Gladbeck. Insgesamt gibt es am Sonntag in Gladbeck 1150 bekannte Coronavirus-Fälle. In Herten starb ein 87-Jähriger, der positiv getestet wurde.

Der Kreis Recklinghausen meldet am Sonntag 6597 bestätigte Corona-Infektionen. In Gladbeck sind 1150 Fälle bekannt, davon aktuell 312. 810 Menschen gelten als genesen, 28 starben im Zusammenhang mit Covid-19. Inzidenzwert: 232,8 (Samstag: 246).

Kreisweit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 66. In Herten starb ein 87-jähriger Mann, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Aktuell sind im Kreis Recklinghausen 2225 Menschen infiziert. 4306 Betroffene werden als gesundet geführt.

Gladbeck: 810 Betroffene gelten als gesundet

Blick in die weiteren kreisangehörigen Städte (Fälle/Genesene/Todesfälle/aktuell Infizierte/Inzidenz): Es handelt sich um alle je positiv getesteten Fälle. Die Genesenen sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Castrop-Rauxel: 665/467/8/190/144,5; Datteln: 298/167/1/130/219,7; Dorsten: 677/429/7/241/199,5; Haltern am See: 283/195/0/88/142,7; Herten: 741/423/3/315/300,9; Marl: 862/554/3/305/233,1; Oer-Erkenschwick: 465/338/3/124/216,4; Recklinghausen: 1179/745/11/423/256,7; Waltrop: 277/178/2/97/163,7.

Die Stadtverwaltung in der Nachbarstadt Gelsenkirchen gibt am Sonntag 3268 nachgewiesene Corona-Fälle an, davon sind 1213 aktive Infektionen. 22 Menschen starben. Inzidenz: 202,2.

