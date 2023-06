Zwei Bands werden am Freitag auf der Bühne vorm Kreativamt in Gladbeck stehen. Ab 18 Uhr findet dort wieder die „Spätschicht am Jovy“ statt.

In Gladbeck findet wieder die „Spätschicht am Jovy" statt

Livemusik, kühle Getränke und Leckeres vom Grill. Vorm Kreativamt in Gladbecks Innenstadt findet Freitag wieder die „Spätschicht am Jovy" statt.

„Spätschicht am Jovy“ heißt es am Freitag wieder am Kreativamt am Jovyplatz. Nach den drei erfolgreichen Veranstaltungen im vergangenen Sommer, startet das Open-Air-Event nun erneut. Das wird den Besucherinnen und Besuchern alles geboten.

Los geht’s um 18 Uhr. Auf die Ohren, so das Veranstalter-Team, gibt es Musik von zwei Bands auf der Bühne vor dem ehemaligen Finanzamt. Mit dabei: Timeless Rock Music mit Sängerin Jessica Nadolny und die Band El Mobileh. Sie steht musikalisch für eine „gewaltige Mischung aus Powerpop und Rock“.

Zur Livemusik wird natürlich auch wieder Erfrischendes ausgeschenkt. Es gibt frisch gezapftes Bier, kühle Softdrinks sowie Cocktails und Mixgetränke. Dazu kann man sich Leckeres vom Grill schmecken lassen. Es gibt Bratwurst, Currywurst, Veganes und Pommes.

„Bislang hatten wir stets Glück mit dem Wetter“, so Mitveranstalterin Tatjana Jungjohann. Und natürlich sei auch für diese Spätschicht wieder trockenes und warmes Wetter „bestellt“. Wie immer gilt: der Eintritt ist frei!

