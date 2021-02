Der Auftritt des Kabarettisten Kai Magnus Sting in der Stadthalle Gladbeck soll von Februar auf den Sommer verschoben werden.

Coronavirus In der Stadthalle Gladbeck sind Februar-Termine abgesagt

Gladbeck. „Pünktchen und Anton“ werden nicht in die Stadthalle Gladbeck kommen. Der Auftritt des Kabarettisten Kai Magnus Sting wird nachgeholt.

Die für Februar geplanten Veranstaltungen in der Mathias-Jakobs-Stadthalle Gladbeck fallen coronabedingt aus. Davon sind nach Angaben der Verwaltung Termine des Kulturamtes betroffen.

So werden die Vorstellung des Kindertheaterstücks „Pünktchen und Anton“ (25. Februar) und das Gastspiel des Kabarettisten Kai Magnus Sting (26. Februar) nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt an der Friedrichstraße 53 über die Bühne gehen. „Sting wird den Termin am Mittwoch, 30. Juni, nachholen“, heißt es. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die Produktion „Pünktchen und Anton“ entfällt ersatzlos.

Die Eintrittskarten ausgefallener Veranstaltungen können grundsätzlich gegen einen Theaterwahl-Gutschein eingetauscht werden (gültig bis 31. Dezember 2023). Alternativ wird der Betrag des Tickets rückerstattet. Kontakt per E-Mail: mjskasse@stadt-gladbeck.de .

Alle Nach- und auch Ausfalltermine sind über www.gladbeck.de abzurufen. Karten-und Infotelefon: 02043/99-2682

