In der Stadthalle Gladbeck gibt es wieder jede Menge Theater

„Tim Beckmanns Liga der außergewöhnlichen Musiker“ gastiert in der Stadthalle Gladbeck.

Gladbeck. Der Kartenverkauf für Aufführungen in der Stadthalle Gladbeck startet am 5. Juli. Das Programm reicht von Kabarett bis Kindertheater.

Es heißt nach der Corona-Pause nun in Gladbeck wieder: Vorhang auf fürs Theater! Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen der Spielzeit 2021/22 startet am Montag, 5. Juli, an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53. Kultur-Fans sollten sich sputen, denn aktuell ist dort die Sitzplatzkapazität auf rund 350 Plätze reduziert.

Frieda Braun stellt am Freitag, 20. August, ihr Solo-Programm „Sprechpause“ vor. Beginn: 20 Uhr. Frieda und ihre „Splittergruppe“ mit elf gestandenen Frauen haben beschlossen, in diesem Jahr anstelle einer Städtetour sieben Tage in einer Herberge zu verbringen. Und zwar schweigend! Das Seminar gibt ihr mal wieder die Möglichkeit, einen Blick auf das Leben mit seinen vielen köstlichen Alltagssituationen zu werfen. Der Eintritt kostet 23 Euro, 20 Euro oder 19 Euro zuzüglich Gebühren.

Kinder lassen ihrer Fantasie freien Lauf, Brüder reisen in die Vergangenheit

Das Dortmunder Figurentheater „Turbo-Prop“ entführt das Publikum am Sonntag, 29. August, ab 11 Uhr in fantastische Welten. Für alle Kinder im Grundschulalter ist die Geschichte „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ geschrieben. Dort tüfteln Rodolfo und seine Freunde an der Vielfalt des Universums. Eintritt: acht Euro auf allen Plätzen zuzüglich Gebühren.

Das Westfälische Landestheater NRW bringt am Mittwoch, 15. September, das Stück „25 km“ auf die Bühne. Es geht um eine Reise durch Deutschland und in die eigene Vergangenheit. In der Mitte des Lebens begegnen die Brüder Christian und Georg all den Träumen, Wünschen und Plänen von einst. Wer mit auf Tour gehen möchte, zahlt 25, 23 oder 21 Euro zuzüglich Gebühren.

Tickets und Information Für Theaterinteressierte, die bereits über den Sommer hinaus planen, stehen weitere Tickets für Veranstaltungen zur Verfügung. Das Angebot reicht von Varieté über Boulevard-Theater bis zum politischen Kabarett. Das Karten- und Infotelefon ist erreichbar unter der Nummer 02043/99-2682. Die Kassenzeiten sind von Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr.

Wenn Kabarett sich in Klassik verknallt, steht „Tim Beckmanns Liga der außergewöhnlichen Musiker“ auf dem Programm. Diese ganz neue Klasse in Sachen Show-Format verbindet Kabarett und Klassik sowie Pop- und Rockmusik. Der Kabarettist Beckmann ist Gastgeber und Moderator des Abends. Er steht am Mittwoch, 22. September, mit der aus Mitgliedern der Essener Philharmoniker bestehenden „Symphonische Late-Night-Band“ auf der Stadthallen-Bühne. Der Eintritt kostet 25 Euro auf allen Plätzen zuzüglich Gebühren. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

Das Theater-Programm liegt in den öffentlichen Gladbecker Gebäuden aus und ist online unter www.gladbeck.de/kulturveranstaltungen zu finden.

