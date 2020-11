Impfzentrum im Kreis soll am 15. Dezember fertig sein

Auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Recklinghausen hat Montagmorgen der Aufbau des Impfzentrums für den Kreis begonnen. Fertig sein soll es am 15. Dezember. „Alle beteiligten Akteure werden alles tun, um dieses Ziel zu erreichen“, sagt Landrat Bodo Klimpel bei einem Pressetermin auf der Baustelle zwischen Rat- und Kreishaus. Trotzdem könnten kleinere Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden. Aber normalerweise dürfte es auf ein paar Stunden auch gar nicht ankommen. Denn: „Es wird hier am 15. Dezember nicht sofort Massenimpfungen geben können“, betont Klimpel. Schließlich sollen zunächst die „vulnerablen“ Gruppen durch mobile Teams geimpft werden – und zwar vor allem in den eigenen Wohnungen oder in den Alten- und Pflegeheimen . So wird das Impfzentrum selbst wohl erst „deutlich später“ so richtig in den Blickpunkt rücken.

Gebaut wird die Leichtbauhalle mit einer Fläche von 1900 Quadratmetern vom Kreis in Zusammenarbeit mit der Firma Losberger De Boer. Der Landrat geht bei den Kosten von einer „fetten halben Million Euro“ aus. Losberger De Boer gilt als Spezialist für „temporäre Gebäude“. Aber ein Impfzentrum hat die Recklinghäuser Firma auch noch nicht errichtet. „Die gesamte Logistik ist hier eine große Herausforderung“, so Geschäftsführer Detlef Schmitz.

2000 Impfungen pro Tag sind geplant

2000 Impfungen pro Tag sollen dort vorgenommen werden können. Dafür seien neun Impfstraßen geplant, sagt Christian Kappenhagen, der beim Kreis Fachdienstleiter für Immobilienangelegenheiten ist. Jede Straße bestehe aus unterschiedlichen Modulen, erläutert der Fachbereichsleiter Gesundheit, Dr. Richard Schröder: Anmeldung, Wartebereich, Impf-Aufklärung, die eigentliche Impfung – „und am Ende beobachten wir dann in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, ob der frisch Geimpfte alles gut verträgt“.

„Wie viel und welchen Impfstoff wir bekommen, steht noch nicht fest“, so Klimpel. Er geht aber davon aus, dass es nicht eines der Präparate ist, die man bei 70 Grad minus kühlen muss – „denn das könnten wir hier nicht“. Kommenden Montag soll die Infrastruktur des Impfzentrums stehen, dann folgen Innenausbau und Technik: Beschilderung, Theken, Liegen, Telefon, Internet… Stehen bleiben soll die Halle zunächst ein halbes Jahr lang – aber auch zwölf Monate wären möglich. Wobei man beim Kreis hofft, dass im Laufe der Zeit zunehmend auch in den Praxen der niedergelassenen Ärzte geimpft werden kann. Zunächst werden dafür die mobilen Teams und das Impfzentrum verantwortlich sein. Das dafür benötigte Personal soll die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe zur Verfügung stellen. Montag hat die KVWL deshalb Ärzte und medizinisches Personal um Unterstützung gebeten. Viele hätten schon ihre Mitarbeit in den Zentren angeboten. „Wir brauchen aber noch mehr“, so die KVWL.