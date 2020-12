Impfzentrum: Alles Wichtige zur Corona-Impfung in Gladbeck

Gladbeck Das auch für Gladbeck zuständige Impfzentrum steht in Recklinghausen. Hier alle wichtigen Infos rund um die Corona-Impfung.

Am Sonntag (27. Dezember) beginnen im Kreis Recklinghausen die Corona-Impfungen, zunächst bei Älteren und Kranken. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um das Impfzentrum in Recklinghausen und die Corona-Impfung. Das müssen Sie jetzt wissen:

Wo ist das für Gladbeck zuständige Impfzentrum?

Das Impfzentrum im Kreis Recklinghausen ist in der Stadt Recklinghausen errichtet, auf dem Konrad-Adenauer-Platz. Er liegt zwischen Rathaus und Kreishaus. Für das Impfzentrum wurde eine 1900 Quadratmeter große Leichtbauhalle aufgebaut.

Kann ich mit dem Bus oder der Bahn zum Impfzentrum kommen?

Das Impfzentrum ist so zentral gelegen, dass es auch mit dem ÖPNV gut zu erreichen ist. Der Recklinghäuser Bahnhof ist etwa 10 bis 15 Minuten Gehminuten entfernt, die Bushaltestelle „Kreishaus“ liegt in unmittelbarer Nähe zum Impfzentrum.

Gibt es Parkplätze?

Ja, das Impfzentrum steht auf dem Konrad-Adenauer-Platz, einem großen Parkplatz.

Wann ist das Impfzentrum geöffnet?

Das Impfzentrum wird von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Allerdings wird dort nur nach vorheriger Terminabsprache geimpft. Niemand kann ohne Termin zur Impfung kommen.

Können Gladbecker auch in näher gelegene Impfzentren in Gelsenkirchen oder Bottrop fahren?

Bürgermeisterin Bettina Weist (SPD) und Landrat Bodo Klimpel (CDU) setzen sich für eine solche Lösung ein. Das Land sieht bei den Impfzentren das Wohnortprinzip vor. Für Gladbeck wäre eine Ausnahmeregelung nötig. Bei den Oberbürgermeistern der Städte Bottrop und Gelsenkirchen gebe es eine grundsätzliche Bereitschaft, dort auch Gladbecker zu impfen.

Corona-Impfung für Gladbecker: Wer wird zuerst geimpft?

Der Bund hat entschieden, dass bundesweit für die Reihenfolge der Vorschlag der STIKO gelten soll. In der ersten Phase werden ausschließlich Personen in Einrichtungen geimpft. Damit wird am 27. Dezember begonnen. Lediglich 180 Impfdosen stehen am ersten Tag für den gesamten Kreis zu Verfügung. Weitere Lieferungen erwartet der Kreis am 29. und 31. Dezember. Dann sollen jeweils rund 2400 Impfdosen zur Verfügung stehen, und zwar für Alten- und Pflegeeinrichtungen in allen Kreisstädten.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Wie melde ich mich zur Impfung in Recklinghausen an und was muss ich mitbringen?

Es ist geplant, dass die Terminvergabe online und über die Telefonnummer 116117 laufen soll, aber momentan ist das noch nicht möglich. Voraussichtlich ab dem 4. Januar soll eine Terminvereinbarung möglich sein, so die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe.

Wie viele Menschen werden in Recklinghausen täglich geimpft?

Laut Kreisverwaltung können bis zu 2000 Menschen täglich im Impfzentrum geimpft werden.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Das hängt davon ab, wie lange das Impfgespräch dauert und wie viele Fragen die zu impfende Person hat. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass nach der eigentlichen Impfung noch eine halbe Stunde für die Nachsorge eingeplant werden soll, um bei möglichen Nebenwirkungen oder Unwohlsein direkt kompetente Ansprechpartner in greifbarer Nähe zu haben.

Welchen Impfstoff gibt es in Recklinghausen?

Verimpft wird der Impfstoff, der vom Bund zur Verfügung gestellt wird. Da aktuell nur der Impfstoff von BioNTech eine Zulassung hat, wird es zunächst ausschließlich dieser Impfstoff sein.

Wer führt die Impfung durch?

Die Impfung wird durch medizinisches Personal vorgenommen.

Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitmachen möchte?

Die kassenärztliche Vereinigung hat dafür ein eigenes Online-Formular angelegt:

www.karriere-kvwl.de/

Kann ich mich bei meinem Hausarzt in Gladbeck gegen Corona impfen lassen?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies noch nicht möglich. Generell sehen Bund und Land aber vor, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Impfung über den Hausarzt möglich sein soll.

Mehr zum Impfzentrum lesen Sie hier:

Corona-Impfungen im Kreis starten am Sonntag

Impfungen: Gladbecker sollen in Nachbarstadt fahren dürfen

Impfzentrum Recklinghausen: 2000 Impfungen pro Tag möglich

Impfzentrum: Vorbereitungen im Kreis laufen

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.