Impfstopp für Astrazeneca: Termine für Ü-80-Jährige bleiben

Gladbeck. Das Impfen der über 80-Jährigen im Impfzentrum Recklinghausen geht weiter. Dienstag und Mittwoch sind es ca. 1000 Termine. Geimpft wird Biontech.

Nach dem Impfstopp für das Vakzin von Astrazeneca auch in Deutschland weist das Impfzentrum Recklinghausen darauf hin, dass die Termine für über 80-Jährige nach wie vor stattfinden. Dass Impfzentrum des Kreises Recklinghausen ist auch Dienstag und Mittwoch für alle Personen über 80 Jahren geöffnet, die einen Termin vereinbart haben.

Die über 80-Jährigen erhalten den Impfstoff von Biontech

Sie werden wie geplant mit dem Impfstoff des Unternehmens Biontech geimpft. Vergeben sind an beiden Tagen jeweils rund 1000 Termine. Abgesagt sind nur die Termine für Personen, die zu den so genannten impfpriorisierten Berufsgruppen gehören und mit Astrazeneca geimpft worden wären. Für Dienstag waren 247, für Mittwoch 250 Termine vergeben. Wie es danach weitergeht, ist bislang noch offen, so das Impfzentrum.

Das Paul-Ehrlich-Institut, heißt es weiter vom Kreis, weist darauf hin, dass Menschen, die mit Astrazeneca geimpft wurden und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen – z.B. mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen – , sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben sollten.

