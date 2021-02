Auf der Internetseite des Kreises gibt es auch ein Video, in dem die einzelnen Stationen des Impfzentrums vorgestellt und erklärt werden.

Corona Impfstart: Kreis bietet vorab schon Informationen an

Gladbeck. Ab Montag werden auch Gladbecker im Impfenzentrum in Recklinghausen gegen Corona geimpft. Wichtige Informationen gibt es schon vorab im Netz.

Am kommenden Montag nimmt auch das Impfzentrum in Recklinghausen den Betrieb auf. Die ersten Personen werden im Impfzentrum des Kreises auf dem Konrad-Adenauer-Platz geimpft.

Man kann sich vorab über die Impfung und den Impfstoff informieren

Damit sich die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich auf den Termin vorbereiten können, hat der Kreis Recklinghausen im Internet unter www.kreis-re.de/impfzentrum Informationen und Materialien zusammengestellt. Wer sich schon vorab über Impfung und Impfstoff informieren möchte, sollte einen Blick in den Aufklärungsbogen werfen. Auch das Dokument zur Einwilligung und zur Anamnese, also zum Erfassen der medizinischen Vorgeschichte, stehen zum Download bereit.

Die Dokumente bekommt jeder außerdem vor Ort, denn ausgefüllt und unterschrieben werden müssen sie im Impfzentrum. Um sich ein Bild zu verschaffen, wie das Impfzentrum aufgebaut ist und welche Stationen dort auf die Impflinge warten, sind sowohl ein Übersichtsplan als auch ein Video auf der Internetseite und in den sozialen Netzwerken zu finden. Im Video geht es auf dem Weg, den jeder Besucher zurücklegen muss, durch das Impfzentrum. Station für Station wird erklärt, was an den sechs verschiedenen Stellen passiert.

Außerdem auf der Internetseite des Kreises: eine kurze Zusammenstellung mit den wichtigsten Informationen, zum Beispiel mit Hinweisen zur Anfahrt oder dazu, was zum Impftermin mitgebracht werden muss.