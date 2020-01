Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer weniger Reinigungen

Einige Textilreinigungen haben in den vergangenen Jahren geschlossen. „Die Konkurrenz in Gladbeck schrumpft“, sagt Frank Scheelke, Inhaber der gleichnamigen Reinigung in Zweckel.

Ali Ergün, der zwei Schnell-Reinigungen in der Stadtmitte betreibt, sieht keine rosige Zukunft für seine Branche. So lange wie möglich wolle er seine Läden jedoch aufrecht erhalten.