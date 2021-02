Im Pandemie-Jahr 2020 gab es weniger Fälle von Keuchhusten

Gladbeck. Kreisweit gab es 2020 nur elf gemeldete Fälle von Keuchhusten, so die AOK. Eine positive Entwicklung dank der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen.

Die in der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln haben einen positiven Nebeneffekt: Im Kreis Recklinghausen sind im Jahr 2020 viele Infektionskrankheiten deutlich zurückgegangen. Dazu gehören auch die nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Keuchhustenfälle.

Im Jahr 2019 gab es noch 40 Fälle von Keuchhusten im Kreis

Insgesamt wurden im letzten Jahr nur elf Infektionsfälle gemeldet, im Vorjahr waren es 40, heißt es in einer Pressemitteilung der Krankenkasse AOK NordWest. Quelle für die Zahlen ist das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. „Wir gehen davon aus, dass die AHA-Regeln und die Kita- sowie Schulschließungen zu diesem starken Rückgang geführt haben, denn die Ansteckung erfolgt bei Keuchhusten über kleinste Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen versprüht werden“, so Jörg Kock von der AOK.

Keuchhusten sei eine hochansteckende und langwierige Erkrankung. Gerade im ersten Lebensjahr stelle sie eine ernste gesundheitliche Bedrohung für Kinder dar. „Auch wenn die Zahlen wegen der derzeitigen verstärkten Handhygiene, dem Tragen von Masken und den Kontaktbeschränkungen rückläufig sind, raten wir, unbedingt die empfohlenen Impfungen insbesondere bei Säuglingen und Kindern vorzunehmen“, so Kock weiter. Die Impfung gegen Keuchhusten gehört zu den Kombinationsimpfungen, die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI ab dem dritten Lebensmonat empfohlen und von den gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten bezahlt werden. Auffrischungsimpfungen sind im Alter von fünf bis sechs Jahren sinnvoll. Außerdem empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) seit Mitte letzten Jahres bereits auch Schwangeren, sich gegen Keuchhusten impfen zu lassen.

