Im KoKi in Gladbeck läuft „Ein Doktor auf Bestellung“

Gladbeck. Ganz schön turbulent geht es zu in der Komödie „Ein Doktor auf Bestellung“. Das Kommunale Kino in Gladbeck zeigt den Streifen am 12. November.

Im KoKi läuft am Freitag, 12. November, die Komödie „Ein Doktor auf Bestellung“. Ein Film, der schon ein wenig auf Weihnachten einstimmen kann.

Darum geht’s: Während all seine Kollegen bereits den Weihnachtsbraten genießen, ist Serge (Michel Blanc) der einzige Arzt in ganz Paris, der am Heiligabend noch im Bereitschaftsdienst Hausbesuche abstattet. Was als Routineschicht beginnt, wird plötzlich sehr turbulent: Als Serge versehentlich von dem tollpatschigen Pizzaboten Malek (Hakim Jemili) angefahren wird, ist an Hausbesuche nicht mehr zu denken.

Vom schlechten Gewissen geplagt, bietet Malek an, sich als Arzt auszugeben und Serge zu vertreten. Eine echte Herausforderung, wie sich herausstellt, denn Serge soll Malek vom heimischen Sofa aus über Kopfhörer Anweisungen und medizinische Diagnosen zuflüstern.

Der Film läuft im Studio der Stadtbücherei Gladbeck

Beginn ist um 18 Uhr, der Film läuft im Studio der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Straße 8. Ab sofort sind Reservierungen in der Volkshochschule unter der Rufnummer 02043/99-2415 oder per Mail an vhs@stadt-gladbeck.de möglich. Es gilt für den Besuch der Vorstellungen die 3G-Regel, sodass ein Impf-, Genesenen- oder Schnelltestnachweis (nicht älter als 48 Stunden) plus Personalausweis am Einlass vorzulegen ist.

