Im K4 in Gladbeck gibt‘s Samstag eine Kommunionkleider-Börse

Gladbeck Ein Team der Gladbecker Propsteipfarrei hat gebrauchte Kommunion-Kleidung gesammelt. Samstag werden die Sachen im K4 verkauft.

Das Team der Propsteipfarrei St. Lamberti in Gladbeck lädt am Samstag zu einer Kommunionkleider-Börse ins K4, das sozialpastorale Zentrum an der Kirchstraße 6, ein. Für die Börse konnten Familien nicht mehr benötigte, aber gut erhaltene Kleider, Anzüge, Schuhe und Accessoires am Freitag ebenfalls im K4 abgeben.

Fleißige Helferinnen und Helfer nahmen die Sachen in Empfang und begutachteten sie auf ihren Zustand. Die Börse ist nicht nur mit Blick auf die Nachhaltigkeit eine gute Sache. Wer nicht so viel Geld für neue Kommunion-Bekleidung ausgeben möchte, kann hier am Samstag bestimmt fündig werden.

Der Verkauf, so die Propsteipfarrei, findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt. Das eingenommene Geld, aber auch nicht verkaufte Kleidung können die Spender der Sachen ebenfalls am Samstag von 16.30 bis 17.30 Uhr dort abholen.

