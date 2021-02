Eintöpfe, Schnitzelgerichte und immer mal auch polnische Spezialitäten: In ihrer Kneipe „Haus Ruhrpott“ in Zweckel bieten Halina Skowronski (63), Claudia Amling (46) und Tomasz Skowronski (34) in der Woche frisch gekochte Gerichte zum Abholen an.