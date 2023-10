Im Alter sicher leben: Kriminalhauptkommissar informiert

Immer wieder werden ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern (Symbolbild). In Gladbeck informiert ein Hauptkommissar, wie sich Senioren schützen können.

Gladbeck. Betrüger haben es immer wieder auf alte Menschen abgesehen. Ein Kriminalhauptkommissar informiert, wie sich Senioren schützen können.

„Schönes Leben“ lädt für Dienstag, 17. Oktober, ab 16.30 Uhr in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Recklinghausen zu einem Informationsnachmittag zum Thema „Im Alter sicher leben“ ein. Ort: Wilhelmstraße 12a in Gladbeck. Referent ist Kriminalhauptkommissars Christian Peuker.

Schwerpunkte der Präsentation liegen unter anderem in den Bereichen Taschen- und Trickdiebstahl, „Der Unbekannte an der Wohnungstür“, „Enkeltrick“, „Der falsche Polizeibeamte“, Schockanrufe und WhatsApp-Trick. In einer Diskussionsrunde und im anschließenden individuellen Austausch können persönliche Fragen professionell geklärt werden.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

„Kriminalität an der älteren Bevölkerung ist ein allgegenwärtiges Thema, auf das sich Straftäter und einzelne Gruppen geradezu spezialisiert haben. Wir möchten ein komplexes Sicherheitspaket anbieten, das nicht nur Alarmsysteme oder eine 24-Stunden-Umsorgung in unserem Haus beinhaltet, sondern auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Polizeipräsidium. Die Beamten sind Experten für die verschiedenen Tricks, sodass wir uns sehr freuen, dass sie unsere Bewohner, Interessierte und auch unsere Mitarbeiter aufklären. So können wir gemeinschaftlich ein sicheres Leben weiterhin gewährleisten“, sagt Kip Sloane, Geschäftsführer der Schönes Leben GmbH.

Lesen Sie auch:

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Anmeldungen für den Infonachmittag können unter 0 20 43/95 72 21 00 und per Email an tp-gladbeck@schoenes-leben.org erfolgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck