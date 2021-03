Illegales Autorennen: Die Polizei stoppt in Gladbeck Raser

Die Polizei stoppte in Gladbeck zwei Raser. Es besteht der Verdacht auf ein illegales Autorennen.

Gladbeck. Die Polizei zog in Gladbeck zwei Autofahrer aus den Verkehr, die über die Beisenstraße rasten. Die Pkw und Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Laut Bericht stellten Beamte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1.25 Uhr, auf der Beisenstraße fest, dass zwei Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bottrop unterwegs waren. Dabei überholten sich die Fahrer. Die Polizei konnte sie im Bereich Scharnhölzstraße/Im Gewerbepark anhalten und kontrollieren. Am Steuer des einen Wagens saß ein 18-Jähriger, im anderen Auto eine 20-Jährige, beide aus Bottrop. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Fahrzeuge und Führerscheine.

Die Polizei im Kreis Recklinghausen weist ausdrücklich darauf hin, dass sie auch weiterhin konsequent gegen illegale Kfz-Rennen vorgehen werde. Denn: „Wer daran teilnimmt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Zur Verhinderung eines derartig rücksichtslosen- und verantwortungslosen Verhaltens erhöht die Polizei den Kontrolldruck.“

