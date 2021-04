Illegale Müllkippe: Es gibt Hinweise auf die Verursacher

Unbekannte luden In Gladbeck an einem Feldweg etwa 30 Säcke mit diversen Abfällen ab.

Schon wieder meldet der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) eine wilde Müllkippe. Diesmal luden Unbekannte illegal etwa 30 blaue Abfallsäcke an dem Feldweg ab, der von der Hegestraße abgeht. Doch: Es gibt Hinweise auf die Verursacher.

Werden diese gefasst, müssen sie sich auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein empfindliches Bußgeld gefasst machen. Laut ZBG befanden sich in den Säcken Renovierungsabfälle, Farbeimer, Lebensmittel, Kleidung und Restabfälle. Beim Überprüfen des riesigen Müllberges fand einer der ZBG-Müllsheriffs Hinweise auf die Verursacher.

Gladbeck: ZBG-Müllsheriffs sind Verursachern wilder Müllkippen auf der Spur

Der ZBG geht mit seinen „Müllsheriffs“ seit Anfang 2019 verstärkt gegen Müllsünder vor. Seitdem konnten bei vielen Abfallablagerungen Verursacher ausfindig gemacht werden. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Betriebshof: „Illegal entsorgter Abfall in der Landschaft und auch an Containerstandorten ist ein Ärgernis, an dem sich zu Recht viele Menschen stören. Der Müll schädigt nicht nur die Umwelt, sondern führt auch zu einem unschönen Erscheinungsbild der Stadt.“ Auch wenn eine Abfallart nicht gebührenfrei angenommen werden könne, sei dies sicherlich kein Grund, den Unrat zu Lasten aller illegal in der Landschaft zu entsorgen.

Der ZBG nimmt Hinweise auf Verursacher von illegalen Müllkippen an: unter den Telefonnummern 02043/992799 oder 02043/992101, per E-Mail (zbg@zb-gladbeck.de) oder über die Gladbeck-App.

