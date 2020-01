IDG besucht, in St. Lamberti Kommunion gefeiert

Claudia Norberg wurde am 11. November 1970 im Gladbecker St. Barbara-Hospital geboren. Sie besuchte die Aloysius-Grundschule (heute Wittringer Schule) und später die Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule. In der St. Lamberti-Kirche feierte sie Kommunion.

Bis zu ihrem 25. Lebensjahr wohnte sie in ihrem Elternhaus in Stadtmitte. Dann zog sie mit ihrem damaligen Freund und späteren Ehemann, Michael Wendler, zunächst nach Kirchhellen, später auf ein Gestüt in Dinslaken. Kennengelernt hatte sich das Paar über eine gemeinsame Freundin.

2002 kam die gemeinsame Tochter Adeline zur Welt. 2016 wanderte die Familie nach Florida, Cape Coral, aus.