Am Wasserschloss Wittringen soll ein Kunstpfad entstehen, schlägt die BiG vor. Von Corona ausgebremsten Künstler solle so eine Ausstellungsmöglichkeit gegeben werden.

Kunst Idee: Open-Air-Kunstpfad am Schloss Wittringen in Gladbeck

Gladbeck. Um Künstlern in Corona-Zeiten eine Ausstellungsplattform zu bieten, schlägt die BiG einen Kunstpfad vor. Das sagt die Stadt Gladbeck dazu.

Einen „Kunstpfad am Schloss Wittringen“ regt die BiG-Fraktion in einer Anfrage an die Stadtverwaltung Gladbeck an. Die Corona-Pandemie habe Künstlerinnen und Künstler in vollem Maße ausgebremst, schreibt BiG-Vorsitzender Dieter Plantenberg. Sie sehnten sich nach Auftritten und Ausstellungen, Bürger vermissten interessante Veranstaltungen.

Der BiG schwebt eine zeitlich begrenzte, für Besucher kostenfreie Kunstausstellung im Freien mit Bildern, Skulpturen, Plastiken usw. vor, an der sich auch Schülerinnen und Schüler beteiligten könnten. Die Musikschule könnte die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Die BiG kann sich zudem vorstellen, dass Besucher die Ausstellungsexponate per Stimmzettel beurteilen, die schönsten prämiert und alle zum Kauf angeboten werden. Bei einer solchen Aktion ließen sich Sicherheitsabstände gut einhalten, so Plantenberg.

Verwaltung hält Planungen coronabedingt für schwierig

„Die Verwaltung begrüßt die Idee eines Open-Air-Kunstpfades am Schloss Wittringen“, schreibt Kulturdezernentin Linda Wagner in ihrer Antwort. Die Planungen seien jedoch zum jetzigen Zeitpunkt coronabedingt schwierig: Die Veranstaltungsorganisation und Durchführung erfordere von der Stadt im Vorfeld und vor Ort einen hohen personellen und logistischen Aufwand. So müssten ein Hygienegutachten erstellt, Anmeldungen der Teilnehmer gesammelt, Standflächen verteilt, eventuell Tische, Stände und Hütten angemietet, der Auf- und Abbau begleitet, der Einlass reguliert, die Stimmzettel vorbereitet und ausgewertet werden.

Die Beteiligung von Schulen hält Linda Wagner für fraglich: „Der Winter muss angesichts der Schulschließungen im Frühjahr sicherlich vorrangig für die nachzuholende Stoffvermittlung genutzt werden. Ob ein Kunstprojekt Schwerpunkt sein kann, müssen die Schulen letztendlich eigenständig entscheiden.“ Gladbecker Künstlerinnen und Künstler würde das Kulturamt zur Teilnahme aufrufen.

Die BiG wollte auch wissen, ob die Stadt Geldprämien für die „Gewinner“ zur Verfügung stellen könnte. Antwort der Verwaltung: Wegen der angespannten Haushaltslage seien als Preise nur Veranstaltungs-Freikarten, VHS-Gutscheine etc. möglich. Eine Beteiligung der Musikschule an einem „Kunstpfad“ hält Linda Wagner für denkbar, schränkt aber ein: „Grundsätzlich hängt dies auch von der Veranstaltungsplanung, den Terminvorstellungen und den vorhandenen Möglichkeiten ab.“