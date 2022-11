Im Bereich von Humboldtstraße und Oberer Goethestraße in Gladbeck Innenstadt kommt es immer wieder zu Problemen und Beschwerden von Anwohnern und Geschäftsleuten.

Bürgerbeschwerden Humboldtstraße: Polizei kontrolliert verstärkt in Gladbeck

Gladbeck. Immer wieder beschweren sich Anwohner und Einzelhändler über die Situation an der Humboldtstraße. So reagiert die Stadt Gladbeck nun darauf.

Ruhestörungen, Müll, Zusammenkünfte von Jugendlichen und Raser. In den vergangenen Monaten ist es immer wieder zur Beschwerden von Anwohnern und Geschäftsleuten über die Probleme im Bereich Humboldtstraße und Obere Goethestraße gekommen.

Darauf hat man nun im Gladbecker Rathaus reagiert: Mitarbeitende der Verwaltung haben sich in der vergangenen Woche vor Ort mit Geschäftsleuten und Anwohnern über die aktuelle Situation in diesem Bereich der Innenstadt ausgetauscht.

Lesen Sie auch

In diesem Zusammenhang wies die Verwaltung darauf hin, dass sie sich der dortigen Problematik durchaus bewusst sei. Bürgermeisterin Weist habe deshalb bereits mit Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen Kontakt aufgenommen und um verstärkte Präsenz der Polizei in diesem Bereich der Gladbecker Innenstadt gebeten. Entsprechende „intensive Kontrollen“ seien bereits in den vergangenen Tagen erfolgt.

Im Ergebnis seien nun folgende Punkte zur weiteren Vorgehensweise vereinbart worden: Neben verstärkten gemeinsamen Kontrollen von Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) und Streetworkern besonders in den Abendstunden, sind Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Humboldtstraße/Obere Goethestraße sowie die Prüfung von weiteren Verkehrsmaßnahmen im Bereich Obere Goethestraße vorgesehen.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Die Ergebnisse aller Maßnahmen sollen in einem Folgetermin im Rathaus zu Beginn des nächsten Jahres allen Beteiligten präsentiert werden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck