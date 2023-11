Hüftverletzung überstanden: Kätzchen Tilda sucht ein Zuhause

Gladbeck. Der Gladbecker Tierschutzverein sucht ein Zuhause für Tilda und Moon. Worauf sich die künftigen Besitzer der verspielten Kätzchen freuen dürfen.

Jetzt fehlt nur noch ein Schritt zu Tildas perfektem Glück: Das kleine Gladbecker Kätzchen hat seine Hüftverletzung mittlerweile ganz und gar auskuriert und konnte sich in der Obhut des Tierschutzvereins Gladbeck in Ruhe erholen. Gemeinsam mit ihrem Spielgefährten Moon sucht Tilda jetzt ein Zuhause für immer, die beiden haben sich in der Pflegestelle kennengelernt und verstehen sich prächtig.

Die Katzen Tilda (weiß) und Moon aus Gladbeck suchen ein Zuhause, in dem sie gemeinsam alt werden können. Foto: Tanja Zimmer / Tierschutzverein Gladbeck

Wie Tilda, deren Hüftverletzung vermutlich durch einen Tritt zustande kam, hat auch Moon einen schweren Start ins Leben gehabt. Das Tierchen wurde in einem Karton gefunden, ausgesetzt auf einem Spielplatz in Zweckel. Die beiden Katzen sind ungefähr gleich alt, etwa zwischen 12 und 14 Wochen.

Wir suchen ein Zuhause:

Tilda und Moon seien sehr menschenbezogen, so der Tierschutzverein, und „brauchen ihre Streicheleinheiten“. Entsprechend ihrem Alter seien sie „sehr verspielt und agil“, beide Tiere sind doppelt geimpft und gechipt. Wer den Kätzchen ein neues Zuhause geben möchte, kann sich per E-Mail an tierschutz-gladbeck@web.de oder telefonisch unter 02043 32 31 0 beim Tierschutzverein Gladbeck melden.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck