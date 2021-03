Hübner fordert Übernahme der Gewerbesteuer-Ausfälle 2021

Gladbeck. Michael Hübner, SPD-Abgeordneter aus Gladbeck, dringt auf eine Lösung bei den Altschulden. Städte müssten handlungsfähig sein.

Die Übernahme der kommunalen Gewerbesteuer durch Land und Bund sei auch für das Jahr 2021 notwendig, meint Michael Hübner. Der Landtagsabgeordnete aus Gladbeck, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Ruhrparlament, hält diese Maßnahme weiterhin für notwendig, um die Kommunalfinanzen zu stabilisieren.

„Der neue Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2020 bringt es an Tag: Die Ruhrgebietskommunen hatten sich bis 2019, vor allem durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen, weitgehend von der Finanzkrise erholt – und dann kam Corona“, so Hübner. Er sagt zu aktuellen Lage der kommunalen Finanzen: „Ein richtiger Schritt in dieser Krise war die Übernahme der Ausfälle bei der kommunalen Gewerbesteuer durch Land und Bund in 2020. Aber auch in 2021 wird diese Übernahme notwendig sein.“

Dies gehe aus dem Finanzbericht deutlich hervor. Der Politiker: „Die dauerhafte Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften (Hartz IV) stabilisiert die Finanzlage der Ruhrgebietskommunen ebenso. Nach Corona müssen die Städte allerdings so handlungsfähig sein, dass Investitionen möglich werden. Deshalb ist nach wie vor eine Lösung bei den Altschulden notwendig.“

