Hotels im Kreis Recklinghausen fehlt immer mehr Personal

Gladbeck. Die Corona-Krise hat zu einem großen Fachkräftemangel in der Hotelbranche geführt. Was der Gewerkschaftschef nun befürchtet – und was er fordert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der offenen Stellen in Pensionen und Hotels mehr als verdoppelt. Darauf macht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten aufmerksam und verweist auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Demnach vermerkte diese im Kreis Recklinghausen 36 offene Stelle und damit doppelt so viele wie im Vorjahr. Rezeptionisten, Köche, Barkeeper, Service- und Reinigungskräfte würden händeringend gesucht, so Gewerkschaftschef Martin Mura.

Kurzarbeit, Lockdowns, Nachtschichten und Dienst an Tagen, an denen andere frei haben – all das habe die Branche für viele Fachkräfte unattraktiv gemacht. Jetzt sei es wichtig, die Konditionen für Fachpersonal zu verbessern.

Verbesserte Löhne sollen Branche jetzt reizbarer machen

Viel habe sich bereits getan. Die neuen Tarifverträge des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands haben einiges zur verbesserten Bezahlung beigetragen, so die Gewerkschaft weiter. Fachleute könnten nun mit einem Stundenlohn von mindestens 13,95 Euro rechnen. Entscheidet sei hierbei, dass sich Betriebe an die tariflichen Standards hielten, so Martin Mura.

Zudem müsse sich etwas an den zeitlichen Konditionen ändern. Hotelpersonal und Gastronomen müssten dann arbeiten, wenn andere frei haben. Das ginge auf Kosten von Freizeit und Familie. Um im Kampf um Mitarbeiter mithalten zu können, müssten Firmen auch hier nachlegen. Eine schwierige Aufgabe für die vorbelasteten Unternehmen.

Branche arbeite bereits am Limit

Für den Kreis Recklinghausen rechnet Mura mit einer hohen Auslastung in den kommenden Monaten. Nach zwei Jahren würden viele Menschen das erste Mal wieder richtig Urlaub machen. Heimaturlaub stehe dieses Jahr hoch im Kurs. Zudem beginnen Geschäftsreisen und viele Feiern, wie beispielsweise Geburtstage oder Hochzeiten, würden ebenfalls nachgeholt.

Damit dies nicht am fehlenden Personal scheitere, müssten Löhne und Konditionen verbessert werden. Auch wenn das höhere Personalkosten für das angeschlagene Gewerbe bedeute. Anders seien keine Mitarbeiter für dieses Gewerbe zu finden.

Mura appelliert zudem an das Verständnis der Gäste. Für ein sauberes Hotelzimmer müsse man bereit sein, etwas mehr zu zahlen. Aber auch in der Gastronomie wäre ein Preisaufschlag unumgänglich. Ein Schnitzel für neun Euro sei heute einfach nicht mehr machbar.

