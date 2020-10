Hospizverein Gladbeck stellt am Samstag seine Arbeit vor

Gladbeck. Am 10. Oktober ist Welthospiztag. Der Hospizverein Gladbeck lädt an diesem Tag zum Informationsaustausch in der Innenstadt ein.

Anlässlich des Welthospiztages am 10. Oktober lädt der ambulante Hospizverein Gladbeck e. V. zu einem Informationsaustausch ein. An diesem Tag ab 10.30 Uhr möchten die Mitglieder die Bürger über die Arbeit des Hospizvereins und über die aktuelle Situation vor Ort informieren. Der Stand ist vor der Geschäftsstelle, Horster Straße 8, zu finden.

Die Menschen in Gladbeck sollen über die konkreten Angebote und Möglichkeiten der hospizlichen Begleitung und palliativen Versorgung informiert werden, nicht zuletzt mit Blick auf die aktuellen Debatten zu Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid. „Noch immer ist zu wenig bekannt, dass Hospizarbeit und Palliativversorgung zur Unterstützung eines würdevollen, weitgehend beschwerdefreien Sterbens umfassende Möglichkeiten bieten“, so der Verein. „Durch diese Angebote ist ein selbstbestimmtes und eher am ,natürlichen Ablauf’ ausgerichtetes Sterben möglich. Diese Unterstützungen und Hilfen müssen in der Öffentlichkeit mehr Gehör finden.“