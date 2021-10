Dr. med. Heinz-Dieter Oelmann verlässt am 31. Oktober das Gladbecker Krankenhaus.

St. Barbara-Hospital Hospital in Gladbeck trennt sich von Chefarzt Oelmann

Gladbeck. Chefarzt Oelmann verlässt das St. Barbara-Hospital. Sein Nachfolger steht auch schon fest. So begründet die Geschäftsführung den Wechsel.

Das kommt überraschend: Chefarzt Dr. Heinz-Dieter Oelmann verlässt das St. Barbara-Hospital in Gladbeck. „Im gegenseitigen Einvernehmen“, wie die zuständige Geschäftsführung der St. Augustinus-Gelsenkirchen GmbH betont. Man habe sich darauf verständigt, „die bisherige Zusammenarbeit“ nicht fortzusetzen. Ein Nachfolger ist bereits benannt.

Der Nachfolger von Chefarzt Oelmann kommt aus Dortmund

Die Mitarbeitenden in der Klinik für Neurologie und das Chefärzte-Team im St. Barbara-Hospital seien über diese Entwicklung bereits informiert worden. Dr. Oelmann werde nach dem 31. Oktober nicht mehr im St. Barbara-Hospital tätig sein. Nachfolger ist Prof. Dr. med. habil. Michael Linnebank. Der 47-jährige Dortmunder ist Facharzt für Neurologie, Sozialmedizin und fachgebundene humangenetische Beratung.

Prof. Dr. med. habil. Michael Linnebank folgt auf Chefarzt Dr. Oelmann. Foto: Krankenhaus

Zur Neurologie gehören die Erkrankungen von Gehirn, Rückenmark, Nerven und Muskeln. Der Neurologe Linnebank war als Leiter des Multiple-Sklerose-Zentrums und Stellvertretender Direktor acht Jahre am Universitätsspital Zürich tätig, dann fünf Jahre als Ärztlicher Direktor der Rehabilitationsklinik Hagen-Ambrock und zuletzt knapp zwei Jahre als Chefarzt der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen. Zum Leistungsverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH kommt er als Bereichsleiter Neurologie, Rehabilitation und neurologische Komplexbehandlung für alle Standorte und als Chefarzt am St. Barbara-Hospital. Dort wird er das Leistungsspektrum und die Behandlungsqualität ausweiten.

Geschäftsführung der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH wünscht Oelmann „alles Gute“

Susanne Minten, Geschäftsführerin der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH: „Das komplexe Gebilde KKEL GmbH zeitweise als Ärztlicher Direktor mit zu verantworten und mit zu gestalten und sich gleichzeitig als Chefarzt einen fachlich guten Ruf zu erarbeiten, dies kennzeichnet die Jahre von Dr. Oelmann im St. Barbara-Hospital. Wir wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute.“

Mit Prof. Dr. Linnebank, heißt es weiter, wolle man einen nächsten Schritt in Qualität und Leistungsumfang im St. Barbara-Hospital gehen und damit das Haus und den gesamten Verbund zu einem überregionalen Zentrum für Erkrankungen des Nervensystems – wie z.B. Schlaganfälle, Parkinson und Multiple Sklerose – weiterentwickeln. Man wolle in der „Versorgung von Patienten und Patientinnen“ neue und zusätzliche Akzente setzen und in der Region und für die Region ein neues medizinisches Kompetenzniveau erreichen“.

Für seine bisherigen Patienten werde Linnebank auch nach dem Wechsel erreichbar sein: Schon ab November wird er am St. Barbara-Hospital Gladbeck und am Marienhospital Gelsenkirchen eine Sprechstunde anbieten. (Terminabsprachen für Privatsprechstunden an beiden Standorten über das St. Barbara-Hospital, Kliniksekretariat Prof. Dr. Linnebank: Telefon 02043/278 15500, E-Mail: info@kkel.de).

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Und folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck