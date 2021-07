Hochwasser: 7450 Euro bisher auf Spendenkonto eingegangen

Gladbeck. Auf das Spendenkonto der Stadt Gladbeck sind bisher 7450 Euro für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe eingegangen. Fluthilfe ist weiter aktiv.

Auf das Spendenkonto der Stadt, das diese für die „Gladbecker Fluthilfe“ bereitgestellt hat, sind bisher 7450 Euro für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe eingegangen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. 1500 Euro sind zudem am Samstag beim Benefizverkauf vom Imbiss „Rock im Biss“ an der Sammelstelle der Fluthilfe zusammengekommen.

Die Stadtverwaltung hat indes 30.000 Masken an die „Gladbecker Fluthilfe“ für die Hochwassergebiete gespendet. Wer die Flutopfer und die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann seine Spende weiterhin auf das städtische Spendenkonto mit der IBAN DE63 4245 0040 0000 0000 34 (Stichwort „Fluthilfe“) überweisen. In dieser Woche nimmt die Sammelstelle am Wehlingsweg 6 täglich von 17 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 14 Uhr weitere Spenden entgegen. Aktuell werden vor allem Baumaterialien benötigt. Große Materialspenden sollen vorher unter 0179/9218092 angemeldet werden.

