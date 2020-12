Auch in Zeiten von Corona bleibt HIV ein allgegenwärtiges Thema, das nicht aus den Augen verloren werden darf“, so die Kreisverwaltung.

HIV ist auch in Corona-Zeiten ein Thema – Kreis berät

Gladbeck. HIV darf in Zeiten der Corona-Pandemie nicht aus den Augen verloren werden, so der Kreis. Er bietet Sprechstunden zur Beratung und Testung an.

Alle Aufmerksamkeit ist derzeit auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie gerichtet. „Das ist wichtig und bedarf eines umfassenden Einsatzes aller Kräfte – aber auch HIV bleibt ein allgegenwärtiges Thema, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen“, so die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Scham und Angst behinderten oft die Wahrnehmung von Testangeboten.

Mehr als ein Drittel der HIV-Diagnosen bundesweit wird erst in einem sehr späten Stadium entdeckt. Das bedeutet, dass das Virus viel Zeit hatte, erhebliche Schäden am Immunsystem anzurichten oder die AIDS-Erkrankung bereits ausgebrochen ist. „Um das zu verhindern, ist ein frühzeitiger HIV-Test überaus sinnvoll“, so die Kreisverwaltung. Sechs Wochen nach einer möglichen Ansteckung könne ein HIV-Labortest durchgeführt werden. Drei Monate nach einem Infektionsrisiko sei ein Schnelltest möglich, der innerhalb von 20 Minuten ein Ergebnis anzeigt.

Gesundheitsamt berät anonym und kostenlos

Unter Therapie haben Menschen mit einer HIV-Infektion eine nahezu normale Lebenserwartung. Darum weist das Gesundheitsamt des Kreises auf die kostenlose, anonyme und fachkundige Beratung und Testung auf HIV in der kreiseigenen Beratungsstelle hin. Ergänzend können auch Tests auf sexuell übertragbare Infektionen wie Syphilis, Chlamydien, Gonorrhoe (Tripper) Hepatitis B und C angeboten werden.

Das Kreis-Gesundheitsamt bietet in Marl, Lehmbecker Pfad 35, montags von 7.30-12.30 Uhr Sprechstunden zu Beratung und Testung auf HIV und weitere sexuell übertragbare Infektionen an. Weitere Beratungs- und Testangebote gibt es während der Pandemie dienstags nachmittags in Recklinghausen. Für die Beratung und Testung müssen derzeit Termine vereinbart werden. Die Beratungsstelle ist montags bis donnerstags von 9-12 Uhr unter 02365/ 9357540 zu erreichen.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.kreis-re.de/aids