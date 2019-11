Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Als die Awo-Wohnstätte Busfortshof im Januar 1994 eröffnete, war sie die erste Einrichtung für Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen im Kreis Recklinghausen. 34 Frauen und Männer fanden dort einen Wohnort. Jetzt feiert die Einrichtung ihr 25-jähriges Bestehen.

„Die Klientel ist jünger geworden“, beobachtet Einrichtungsleiterin Sabine Luckhardt. Drogen seien immer häufiger der Auslöser der Krankheiten, unter denen die Bewohner leiden. Dazu zählen Angststörungen, Borderline-Syndrom und Depressionen. Oft doppeln sich Krankheiten, oft treten sie auch gemeinsam mit Suchterkrankungen auf. „Wer eine Disposition schon in sich hat, bei dem können unter dem Konsum von Drogen Psychosen ausbrechen“, so Luckhardt. Gerade jüngere Menschen würden einiges ausprobieren. „Diese ,Ausprobiererei’ endet manchmal in einer chronischen Psychose, und dann enden die Menschen bei uns.“ Das Team besteht aus Krankenschwestern, Erziehern, Ergotherapeuten, Altenpflegern und Heilerziehungspflegern. Sie leisten psychische und soziale Hilfe, unterstützen die Bewohner in ihrem alltäglichen Leben.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) feiert den 20. Geburtstag der Wohnstätte Busfortshof mit einem Tag der offenen. Bei der Gelegenheit konnten Besucher mit den Betreuern und Bewohnern ins Gespräch kommen. Foto: Joachim Kleine-BÜning / WAZ FotoPool

Die Nachfrage nach Wohnplätzen wird immer größer. „Wir bekommen immer mehr Anfragen“, so Luckhardt. Sie muss eine Warteliste führen. „Betroffene müssen etwa zwischen drei und sechs Monaten warten. Ist die Erkrankung akut, ist das eine ganz schön lange Zeit“, weiß sie. Viele Menschen, die einen Platz suchen, sind zwischen 25 und 35 Jahre.

Zusätzlich zum Stammhaus in Brauck betreibt die Awo ein Wohnhaus in Rentfort

Der jüngste Bewohner ist 19, der älteste 66 Jahre, 73 Menschen leben in den Einrichtungen. Viele von ihnen haben ein ganz normales Leben geführt, hatten Familie, einen guten Job. „Dann werden sie psychisch krank und verlieren alles.“ Die Mitarbeiter der Awo-Wohnstätte sind bemüht, Bewohner und Angehörige dazu zu motivieren, den Kontakt zu halten. „Erst vergangenen Monat hatten wir einen Angehörigentreff“, erzählt Teamleiterin Stefanie Huth.

Gladbeck Offiziell wird das Jubiläum am Freitag gefeiert Das 25-jährige Bestehen feiert die Awo mit den Bewohnern, Angehörigen und Kooperationspartnern am Freitag, 29. November, ab 11 Uhr im Tagesstrukturzentrum der Wohnstätte Busfortshof, Busfortshof 16a. Auch Bürgermeister Ulrich Roland wird bei der Feier dabei sein. Intern hat die Wohnstätte das Jubiläum schon gefeiert – mit einer großen Party Ende August auf dem Gelände am Busfortshof. Es wurde gegrillt, getanzt und gesungen. „Die Bewohner hatten viel Spaß“, so Sabine Luckhardt.

Zusätzlich zum Stammhaus in Brauck betreibt die Awo ein weiteres Wohnhaus in Rentfort. Zudem gibt es Außenwohngruppen, die erste eröffnete im März 1999. Das oberster Ziel der Awo-Wohnstätte Busfortshof ist, dass die Menschen dort nicht dauerhaft leben. „Unser Auftrag ist die Wiedereingliederung in die Gesellschaft.“ Das ist ein ständiger Prozess. Und kann schon mal viele Jahre dauern. Diese Woche zieht eine Bewohnerin nach 25 Jahren aus. „Manche bekommen auch einen Rückfall, ziehen aus, und kommen dann doch zu uns zurück“, so Ergotherapeut Joscha Luckhardt. Denn, so viel steht auch fest: „Eine psychische Erkrankung wird nie geheilt, sie bleibt immer Teil von einem.“

„Viele können sich kein Bild machen von der Arbeit und dem Wohnen hier. Wir müssen noch viel Lobbyarbeit leisten“, so die Einrichtungsleiterin. Und mit Vorurteilen kämpfen. „Etwa, dass von den psychisch Erkrankten oft Gewalt ausgeht. „Ich bin seit fast 18 Jahren hier und ich habe noch nichts erlebt, woran ich lange arbeiten musste, um wieder zurechtzukommen.“ Viel mehr seien die Bewohner nicht mehr gewohnt, locker in Gesellschaft zu leben.

Die Bewohner erlernen die Tagesstrukturen neu

Daher gibt es auch das Tagesstrukturzentrum. Dort erlernen die Bewohner Tagesstrukturen neu. Nach einer gewissen Zeit geht es in die Arbeitstherapie. „Gemeinsam mit den Menschen entwickeln wir Perspektiven.“