Hier können Kinder in Gladbeck kostenlos Minigolf spielen

Gladbeck. Während der Sommerferien können Kinder in Gladbeck kostenfrei Minigolf spielen. Auch Trainings mit erfolgreichen Minigolfern werden angeboten.

Auch in diesem Jahr können Schüler beim Gladbecker Minigolfverein BGSC während der Sommerferien wieder kostenfrei Minigolf spielen. Zusätzlich werden auch für Erwachsene Trainingsstunden angeboten, in denen interessierte Minigolfer unter anderem Infos dazu erhalten, wie man einen Minigolfschläger richtig hält oder den Ball richtig abschlägt.

Kostenfrei spielen können Schülerinnen und Schüler während der gesamten Sommerferien vom 22. Juni bis 4. August auf der Minigolfanlage an der Bohmertstraße 283 in Wittringen, immer Montags bis Freitags zu den normalen Öffnungszeiten (14 bis 20 Uhr). Das Angebot gelte grundsätzlich für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren – „aber wir sehen das nicht so eng“, merkt der Vorstandsvorsitzende Rainer Hanker an. „Wenn bei uns ein 17-jähriger Gymnasiast nett fragt, ob er auch eine Runde spielen darf, sagen wir nicht nein.“ Ein Nachweis wie beispielsweise ein Schülerausweis muss vor Ort nicht vorgezeigt werden.

Kostenfreies Minigolfen wird in Gladbeck zum zweiten Mal angeboten

Ebenso locker sieht der Minigolfverein die Anzahl der Runden, die kostenfrei gespielt werden dürfen. Grundsätzlich gilt: Eine kostenfreie Runde pro Schüler. „Aber wenn wenig los ist, sagen wir auch zu einer zweiten Runde nicht ‘Nein’“, so Hanker. Schon im vergangenen Jahr bot der BGSC kostenfreie Runden für Schüler während der Sommerferien an – mit großem Erfolg. Rund 300 kostenfreie Runden seien nach Auskunft des Vereins von den Kindern und Jugendlichen während der sechs Wochen gespielt worden.

Auch für Erwachsene lohnt sich ein Besuch der Minigolfanlage an den kommenden Dienstagen. Zwischen 19 und 20 Uhr werden kostenfreie Trainingsstunden angeboten, in denen es um die richtige Schlägerhaltung, Schlagtechniken oder die unterschiedlichen Ballarten geht. „Da können Interessierte lernen, wie sie am besten das Loch erreichen, auch auf den komplizierteren Bahnen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende.

Ben Humann ist Vereinsmitglied und Weltrekordhalter. Der junge Gladbecker gibt in den Ferien interessierten Gästen Tipps. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Bekannte Minigolfer geben bei Trainingsstunden Tipps

Die Trainingsstunden werden von den Mitgliedern des Minigolfvereins geleitet. Dabei geben auch echte Minigolfbekanntheiten Tipps: Neben dem westdeutschen Meister Guido Wanjek spielt auch der deutsche Jugendmeister Ben Humann bei dem Gladbecker Minigolfverein und gibt sein Wissen gerne weiter.

