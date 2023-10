Hier ist in Gladbeck jetzt schon Weihnachten

Guten Appetit? In Gladbeck steht schon im Oktober weihnachtliches Allerlei in den Regalen (Symbolbild).

Gladbeck. In den Gladbeckern Geschäften häufen sich schon die Weihnachtsartikel. Weihnachten im Oktober – wer kauft diese Sachen jetzt schon?

Lust auf Weihnachten bekommt man auf jeden Fall, wenn man bei Action im Gladbecker Glückauf-Center eintritt. Auf die ersten Weihnachtsartikel trifft man vereinzelt schon zu Beginn bei der „Action der Woche“. Die Nussknacker sind zwar ganz oben im Regal schwer zu erkennen, aber die Kerzen, Wolldecken und Spielzeug-Adventskalender geben schon den ersten Hinweis auf die bevorstehende Weihnachtszeit.

Folgt man den Regalen bei Action, wird man mit Teelichtern und Kerzen auf die kühle Jahreszeit vorbereitet. In der Kerzenabteilung steigt der Geruch von Apfel, Zimt und Orange in die Nase. Schmackhafte Namen, wie „Cosy Cinnamon“ oder „Apple Crumble“ rücken die weihnachtliche Kerzenauswahl zusätzlich in ein noch gemütlicheres Licht.

Weihnachten in Gladbeck: schon im Herbst ein Hingucker

Die Saisonware strotzt vor Weihnachtsartikeln. Vier Regale sind mit weihnachtlichem Allerlei ausgestattet. Da sollte man den Überblick behalten, bevor die Artikel doppelt in der Einkaufstüte landen. Weihnachtliche Figuren: Weihnachtsmänner, Engel, Schneemänner, Tannenbäume, Schlitten und Zwerge in verschiedenen Variationen. Wer es besonders weihnachtlich mag, kann einen Blick auf den „Tanzenden Weihnachtsmann“ werfen. Gleichzeitig zur Bewegung spielt die Figur das typische Weihnachtslied „Holly Jolly Christmas“ von Michael Bublé. Eine große Auswahl an Haushaltswaren im Weihnachtsstil, Weihnachtspullover für die ganze Familie, Adventskalender und Spielzeuge wecken das Interesse und die Vorfreude der Kunden. Besonders Kinder können der funkelnden und glitzernden Ware kaum widerstehen.

Verschiedenster Tannenbaumschmuck in allen Farben und Größen verzaubert die Augen der Kunden. LED Deko für drinnen und draußen, unzählige Lichterketten und Girlanden begleiten die Kundschaft auf dem Weg zur Kasse. Vor den Kassen befinden sich endlich die weihnachtlichen Süßigkeiten. Schokolade, Zuckerstangen, Lollis, Lebkuchen, Spekulatius, Marzipankugeln, Weingummis und vieles mehr bietet Action schon im Oktober an.

Gladbeck: Adventskalender-Flut bei Müller

Dagegen hat der Drogeriemarkt Müller im Hoch10 erstaunlich wenig Weihnachtliches. Begründen lässt sich das vermutlich mit dessen 70-jährigem Geburtstag. Weihnachtssüßigkeiten gib es hier natürlich trotzdem. Schokolade, Pralinen, Zuckerstangen, Lebkuchen und Spekulatius findet man, die große Auswahl an Adventskalendern übertrifft dann aber doch die Produkte von Action. Neben Süßigkeiten-Adventskalender gibt es hier Bio-Shot- und Bio-Snack-Adventskalender und Kosmetikadventskalender. Für Kinder häufen sich in der ersten Etage die Spielzeugadventskalender.

Ein großes Sortiment an Verschenkartikel bietet auch Kodi an. Man stöbert hier zwischen Weihnachtskarten, Weihnachtsdeko, Geschenkpapier- und Taschen, Weihnachtskugeln und Lichterketten.

Adventssüßigkeiten: Weihnachten im Magen

Der Discounter Netto hat neben Nüssen auch auf die Klassiker zur Winterzeit gesetzt. Vor der Kasse befinden sich Stollen, Schokolade, Lebkuchen, Spekulatius, Dominosteine und Kokosmakronen. Größtenteils scheinen die Produkte noch unberührt zu sein. Der ein oder andere kann dann aber doch nicht widerstehen und streckt den Arm nach den leckeren Süßigkeiten.

Eine Vielzahl an Weihnachtsartikeln, doch wird das wirklich alles schon gekauft? Das ist eine Frage des persönlichen Interesses zur Weihnachtszeit. Einige wollen den goldenen Herbst nicht überspringen, für manche hingegen kann die Weihnachtszeit nicht früh genug starten. In den Geschäften zeigt sich: das Interesse für die Produkte ist da, doch etwas kaufen wollen die meisten dann doch noch nicht. Nur gucken, nicht anfassen, ein bisschen vorweihnachtliche Freude aufsaugen. Etwas anders sieht das bei den Lebensmitteln aus. Bei denen wird gern das ein oder andere Mal zugegriffen. Fest steht so oder so: Weihnachten steht in den Gladbeckern Geschäften schon im Oktober in den Startlöchern.

