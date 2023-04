Ostern Hier brennen am Wochenende in Gladbeck die Osterfeuer

Gladbeck. In Gladbeck lodern in allen Stadtteilen am Wochenende mehr als 20 Osterfeuer. Wer sich gut organisiert, kann mehrere genießen. Ein Überblick.

Ostern ohne Osterfeuer? Das wäre ja wie Weihnachten ohne Christbaum! Aber keine Sorge: Die Menschen in Gladbeck haben nicht nur ein einziges traditionelles Feuer, sie können bei entsprechendem Timing sogar mehrere besuchen. Mehr 20 Flammenstapel werden am Wochenende ihren Schein verbreiten. Hier ein Überblick über die Termine.

Das Osterfeuer symbolisiert im Christentum den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit. Jesus hat den Tod überwunden und ist auferstanden. Das wollen in Gladbeck Kirchengemeinden, Vereine und Privatleute feiern.

Ostersamstag:

Der Gladbecker Kleingartenverein (KGV) Offermannshof an der Buerschen Straße 156 und die „Pott-Klause“ kombinieren das Osterfeuer mit einer Benefiz-Aktion. Die Bands „Cool Creedence Rock“, „Backwater“, „SAM-Ruhrpottband“ sowie das Duo „Freddy & Virginia“ geben ein Konzert unter freiem Himmel und verzichten auf Gagen. Es wird kein Eintritt erhoben, vielmehr bitten die Organisatoren um Spenden zugunsten des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Emscher-Lippe mit Sitz in Gladbeck. Für diesen Zweck ist auch der Erlös aus dem Getränke- und Würstchenverkauf bestimmt. Die Gäste können vor Ort mehr über die Arbeit des Dienstes erfahren. Beginn: 17 Uhr.

In Gladbeck organisieren Kirchengemeinden, Vereine und Privatleute Osterfeuer

Der Verein Johowgarten fängt schon zeitig mit seiner Feier an. Auf der Wiese der Gartengruppe „Wühlmäuse“ sind Besucher bereits ab 14 Uhr willkommen. Bis etwa 17 Uhr soll die Veranstaltung dauern.

Der Förderverein Kotten Nie lässt am Samstag, 8. April, die Flammen auf dem Areal an der Bülser Straße 157 lodern. Der Vorsitzende Walter Pietzka kündigt an: „Los geht es um 17.30 Uhr.“ Der Holzhaufen soll bis etwa 20 Uhr brennen.

Etwas früher am Samstag entfacht das „Grabeland Schulstraße“ ein Osterfeuer. Es wird von 16 bis 19 Uhr auf der Festwiese Rottstraße zu sehen sein.

Der KGV „Am Nattbach“ am Hürkamp lädt ebenfalls ein. Auf der Veranstaltungswiese neben dem Vereinsheim versammeln sich die Gäste zwischen 18 und 20.30 Uhr. Die Zeitgenossen mit dem grünen Daumen, die dem KGV August-Wessendorf-Weg angehören, haben ebenfalls ein Fest geplant – von 19 bis 22 Uhr. Eine Feuerschale wird hinter dem Vereinsheim glühen. Und auch in der Kleingartenanlage Bahn & Landwirtschaft an der Talstraße 13 züngeln Flammen – zu erleben von 18 bis 21 Uhr.

Der Schützenverein Rentfort und der Löschzug 43 arrangieren auf der Festwiese Johowstraße ihr Osterfeuer. Es wird zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr flackern. Wie schön Flammen sein können: Die Wehrleute des Löschzugs Brauck (45) bekämpfen sie an diesem Samstag nicht, sondern erfreuen sich mit ihren Gästen am Schein und an der Wärme – von 16 bis 20 Uhr an der Welheimer Straße 30.

Der Schützenverein Rentfort hatte im vorigen Jahr sogar eine Überraschung in petto: Der Osterhase höchstpersönlich besuchte die Kinder auf der Wiese an der Johowstraße in Gladbeck. Mal sehen, ob die Gastgeber auch diesmal ein besonderes „Bonbon“ hervorzaubern. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Mitglieder des Kleingärtnervereins „Am Stadion“ und Gäste kommen auf den „Schwarzen Platz“ am Eingang der Anlage zusammen. Die dreistündige Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Vier- und Zweibeiner dürften beim Hundeverein SV OG Gladbeck-Feldhausen rund um die Flammen auf dem Platz an der Scholver Straße 110 viel Spaß haben. Beginn: 18 Uhr. Das Feuer soll erst gegen Mitternacht gelöscht werden.

Auch die „Guten Nachbarn“ freuen sich wieder über Besuch an der Welheimer Straße. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Kicker des SV Zweckel jagen einmal nicht dem Ball nach, sondern lassen es von 18 bis 21 Uhr gesellig-gemütlich angehen. Ort: der Sportplatz an der Dorstener Straße 43.

Die „Guten Nachbarn“ treffen sich und Gäste zwischen 19 und 23.30 Uhr, um zu feiern. Das tun sie an der Welheimer Straße auf dem Feld an den Hausnummern 192, 198 und 202.

Ostersonntag:

Auch in Schultendorf lebt die Oster-Tradition. Der Förderverein der Christus-König-Kirche, Schultenstraße 42, lädt ein. Holz und Geäst werden mit Beginn der Dunkelheit, also gegen 20 Uhr, auf dem Kirchvorplatz angesteckt. Das Gastgeber-Team hält für seine Gäste Getränke und Essen parat. Geplantes Ende der Veranstaltung: 22 Uhr.

Einige Kilometer entfernt, in Butendorf, schichten Gläubige der Heilig-Kreuz-Gemeinde Holz auf. Die Flammen werden zwischen 19 und 23 Uhr Publikum an den Pfarrer-Grünefeld-Weg locken. Auf dem Rosenhügel, an der Vehrenbergstraße 82, hat der Förderverein der Petruskirche die Gestaltung eines Zusammenseins in die Hand genommen. Besucher treffen sich von 19.30 Uhr bis 22 Uhr hinter dem Gemeindehaus. Wer den Brauch in Brauck genießen möchte – bitte sehr, auch das ist möglich: vor St. Marien an der Horster Straße 341. Gastgeberin ist hier von 19 bis 23 Uhr die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB).

In Ellinghorst zeichnen die Pfadfinder St. Josef-Rentfort verantwortlich fürs Osterfeuer. Dazu sind alle Interessierten zwischen 18 und 22 Uhr an die Voßbrinkstraße 51 eingeladen. Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) und die Straßengemeinschaft Kösheide lassen Holz von 20 bis 24 Uhr brennen. Wer das sehen möchte, sollte zur Ecke Ellinghorster Straße/Kösheide gehen.

Auf der Wiese an der Maria-Theresen-Straße baut der Schützenverein Ellinghorst einen Stapel zum Anzünden auf. Die ersten Besucher dürfen sich schon um 17 Uhr einfinden. Ende der Veranstaltung: 22.30 Uhr.

Bernd Kikenberg freut sich über Besuch auf dem Grundstück des Kottens an der Rottstraße 103 in Zweckel. Heiter wird’s dort von 18 bis 23 Uhr zugehen. Das gilt gleichfalls für das Osterfeuer der Nachbarschaft Brauck/Sellhorst auf dem Feld Behmerstraße 100. Bis Mitternacht, ab 18 Uhr, treffen sich die Menschen hier. Der Verein Kultur- und Nachbarschaftspflege Ziegeleistraße zelebriert den Brauch sogar bis in den Ostermontag hinein – nämlich von 20 bis 1 Uhr. Die Feuerstelle steht an der Ziegeleistraße 41.

