Heute ist Tag der Hundewelpen: Wir freuen uns über Fotos!

Gladbeck. Der 23. März ist der Tag der Hundewelpen. Die Redaktion Gladbeck möchte deshalb gerne Bilder Ihrer Hundekinder, liebe Leser, veröffentlichen.

Toben, fressen, schlafen – die Welt erobern! Für Hundewelpen ist einfach alles mega-spannend, was sich so in ihrem unmittelbaren Umfeld abspielt. Und dann gilt es ja auch noch, das Herz der Zweibeiner in der neuen Familie möglichst im Sturm zu gewinnen. Was allerdings in der Regel einfach gelingt.

Der 23. März ist „Tag der Hundewelpen“, oder auch „National Puppy Day“, im Jahr 2006 ins Leben gerufen von der US-Amerikanerin Colleen Paige. Wir von der Lokalredaktion der WAZ in Gladbeck wollen deshalb den heutigen 23. März nutzen, um in Erfahrung zu bringen, bei welchen Gladbecker Zweibeinern vor kurzem so ein Fellknäuel als Familienzuwachs eingezogen ist. Wir freuen uns über Fotos von den Zwergen aller Rassen und Mixe, die wir gern auf einer Bilderseite im Lokalteil veröffentlichen möchten.

Also: Halten Sie aufregende, lustige, verschlafene und kuschelige Momente mit Ihrem Welpen im Foto fest. Wir freuen uns aber auch über Begebenheiten aus der Pubertät der Welpen, die bestimmt ebenfalls großartige Motive hergeben. Auch Erinnerungen an die ersten Wochen und Monate mit dem vierbeinigen Neuzugang sind uns willkommen.

Schließlich gibt es nichts Spannenderes – manchmal auch Nervenaufreibenderes – als die Welpenzeit. Und das auf jeden Fall für die ganze Familie. Pfützen auf dem Perser, angekaute Pumps, zerfledderte Sneaker und Ledertaschen… Wer versäumt hat, ein energisches „Pfui-ist-DAS!“ rechtzeitig und konsequent in den Erziehungsplan zu integrieren, wird wissen, was gemeint ist.

Um so schöner dann die ersten Momente, in denen man sich dem Gefühl hingeben kann, das doch tatsächlich ein Kommando das Gehirn des Welpen erreicht hat, dauerhaft erreicht! Bis zum Beginn der Pubertät.

Der Tag der Hundewelpen hat einen durchaus ernsten Hintergrund

Der Tag der Hundewelpen hat übrigens auch einen durchaus ernsten Hintergrund. Colleen Paige war es nämlich wichtig, so auf die Nöte von Hundewelpen auf der ganzen Welpen aufmerksam zu machen. Verbunden mit der Aufforderung: Wer darüber nachdenkt, sich einen Hund zulegen zu wollen, der sollte auf jeden Fall auch überlegen, einen Hund aus dem Tierheim zu adoptieren. Darüber hinaus ist der „National Puppy Day“ als klares Statement gegen Massenzuchtbetriebe und Hundehändler gedacht.

>> Jetzt aber: Bitte schicken Sie uns Ihre schönsten Welpenbilder (mindestens 1 Megabyte) – per Mail an redaktion.gladbeck@waz.de. Einige Infos wären auch super: Wie heißen Sie, wie heißt der Vierbeiner, und was macht ihn zu einem ganz besonderen Fellknäuel?

