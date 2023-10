Herbstzeit ist Laubzeit: Das sollten Gladbecker wissen

Gladbeck. Der ZBG hat wieder Laubsammelbehälter verteilt. Sie stehen nicht an allen Straßen. Die Fachleute geben den Menschen in Gladbeck Tipps.

Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) sammelt Jahr für Jahr mehr als 700 Tonnen Laub, das Straßenbäume fallen lassen. Vor der eigenen Haustür müssen die Menschen die Blätter selbst kehren. Doch der Betriebshof unterstützt die Bürgerschaft bei der Bewältigung der großen Mengen Laub. Er hat gerade die Verteilung von rund 600 großen Laubbehältern und etwa 130 kleineren Laubtonnen im Stadtgebiet abgeschlossen.

Hoher Baumbestand, enge Straßen und solche mit starkem Verkehrsaufkommen, in denen das Laubsaugen nur sehr schwierig ist, sind entscheidend für die Standortwahl. Der ZBG bittet, in den Straßen, in denen die Laubcontainer aufgestellt wurden, dann keine weiteren Sammelkörbe oder –behälter zu postieren, um so Orte nicht doppelt mit verschiedenen Fahrzeugen anfahren zu müssen.

Der ZBG kann nicht an allen Straßen in Gladbeck Laubsammelbehälter aufstellen

Nicht überall können Laubbehälter stationiert werden. Wo dies nicht der Fall ist, kann die Anwohnerschaft wieder eigene Behältnisse nutzen, die der ZBG auf seinen Sammeltouren leert. Aber das sollte mit Bedacht geschehen.

Der Gladbecker Betriebshof bittet, eigene Laubbehälter so zu platzieren, dass das Saugfahrzeug sie gut anfahren kann. Sie dürfen nicht auf Baumscheiben oder Grünflächen abgestellt werden. Hinweis: „Problematisch wird es für die ZBG-Mitarbeiter auch, wenn Laubsammelbehälter um Bäume oder Laternen errichtet werden. Diese Laubgitter lassen sich meist nicht leeren oder können beim Leersaugen beschädigt werden.“

„Der ZBG wird in Kürze wieder turnusmäßig im Einsatz sein. Alle Straßen werden nach und nach abgefahren“, lautet die Ankündigung. Der Betriebshof Gladbeck bittet um Verständnis, dass Einsätze auf Zuruf nicht möglich sind.

Vor der eigenen Haustür müssen die Menschen in Gladbeck das Herbstlaub eigenhändig zusammenkehren. Sie können selbst Sammelbehälter aufstellen, die der ZBG auf seinen Touren leert. Foto: Florian Schuh / dpa-tmn

Tipp: „Wer nicht so lange warten kann oder möchte, kann Laub in Säcken oder anderen Behältnissen am Wertstoffhof an der Wilhelmstraße abgeben. Sind in der Akut-Phase Behälter oder Tonnen einmal voll, kann Laub auch einfach zwischengelagert werden.“

Doch die Blätter sind nicht nur lästig. Der ZBG hat noch ein paar Ratschläge zur sinnvollen Nutzung im eigenen Garten parat.

Herbstlaub ist keineswegs nur lästig, wie diese Impression an der Gladbecker Musikschule beweist. Und die Blätter können sehr nützlich sein. Der ZBG hat Tipps für eine sinnvolle Verwendung parat. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Die umweltfreundlichste Alternative ist das Kompostieren auf dem eigenen Grundstück, als Winterschutz für Staudenbeete oder Igelunterschlupf.“ Laub sei äußerst wertvoll für den Garten und sollte im Naturkreislauf verbleiben. Frostempfindliche Pflanzen, beispielsweise Rosen und Himbeeren, sollten mit Laub abgedeckt werden. Der ZBG empfiehlt: „Unter Bäumen und Sträuchern sollte das Laub unbedingt liegen bleiben. Die Blätter zersetzen sich im Laufe der neuen Gartensaison und reichern den Boden mit Humus an.“

