Tonnenweise Blätter gesammelt

Die Laubsammlung erfolgt zusätzlich zu den sonstigen Aufgaben des ZBG. So haben die Mitarbeiter beispielsweise an den vergangenen drei Samstagen außerhalb der regulären Arbeitszeiten zwischen 30 und 40 Tonnen Blätter mitgenommen.

Der Betriebshof Gladbeck kündigt an: „Aufgrund der großen Laubmenge, die kürzlich auf Straßen und Gehwegen fiel, werden auch in den kommenden Wochen mit großen und kleinen Kehrmaschinen die Behälter geleert und abgesaugt.“ Es könne vorkommen, dass die wöchentliche Reinigung der Fahrbahn nicht an den gewohnten Tagen erfolge.