Und auf einmal – stand da Helge Schneider auf der Bühne. 15 Minuten sollte sein Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt der Gladbecker Grubenhelden im vergangenen Jahr eigentlich dauern. „45 Minuten sind dann daraus geworden, und es war einfach mega“, sagt Matthias Bohm, Chef des Modelabels Grubenhelden.

2022 feierte der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der ehemaligen St. Elisabeth-Kirche – sie gehört mittlerweile schon seit einigen Jahren zum Grubenhelden-Imperium – Premiere. Und natürlich soll es in diesem Jahr eine Neuauflage geben. Klares Ziel von Bohm: Das bei der Premiere Gebotene soll in diesem Jahr noch locker getoppt werden. Daran arbeitet das Label-Team bereits intensiv.

An diesen Tagen wird der Weihnachtsmarkt der Grubenhelden geöffnet haben

Zurück zum Weihnachtsmarkt: Der soll vom 7. bis zum 10. Dezember auf dem Kirchengelände an der Maria-Theresien-Straße über die Bühne gehen. Von Donnerstag bis Samstag ist der Markt von 16 bis 22 Uhr, am Sonntag dann von 12 bis 18 Uhr geöffnet. „Die Besucherzahlen bei der Premiere waren schon absolut top, in diesem Jahr werden garantiert noch mehr Leute kommen“, sagt Matthias Bohm.

An jedem Tag wird es eine musikalische Überraschung geben – Auftritt von Helge Schneider soll noch getoppt werden

Was ihn so optimistisch stimmt: Der überraschende Auftritt von Musiker und Entertainer Helge Schneider habe die Besucher total begeistert. „Als er plötzlich auf der Bühne auftauchte, haben mich sogar Leute gefragt, wo ich denn das Helge-Schneider-Double herhabe. Sie wollten anfangs einfach nicht glauben, dass sie den echten Schneider vor sich haben.“

Schon allein diese Erfahrung ist Ansporn für Matthias Bohm, bei der zweiten Auflage des Grubenhelden-Weihnachtsmarktes das Ganze noch zu steigern. Helge Schneider toppen? „Ich bin da schon mit einigen Künstlern im Gespräch, mehr wird aber noch nicht verraten. Schließlich geht’s ja auch darum, an jedem Abend eine musikalische Überraschung zu bieten. Ziel ist aber auf jeden Fall, den Top-Act vom vergangenen Jahr noch zu überbieten. Mal schauen, ob’s gelingt“, sagt Bohm.

Was auf dem Weihnachtsmarkt in Ellinghorst sonst noch geboten wird

Schon der erste Weihnachtsmarkt der Grubenhelden lockte im vergangenen Jahr viele Besucher nach Gladbeck-Ellinghorst. Vom 7. bis zum 10. Dezember laden die Grubenhelden auch in diesem Jahr wieder zu einem Weihnachtsmarkt ein. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Abgesehen von der Musik, soll der Weihnachtsmarkt der Grubenhelden auf jeden Fall wieder „klein und fein werden“. Sechs Hütten wird das adventliche Dorf haben, dazu eine Grillstelle. Es wird auch wieder Kleinigkeiten – ganz viel „Zechenzeugs“ zum Beispiel – zu kaufen geben. Schließlich steht Weihnachten dann kurz bevor und somit auch die Suche nach Geschenken für die Lieben.

Überhaupt soll der Weihnachtsmarkt in Ellinghorst diesmal noch mehr Bergbauflair erhalten als bei der Premiere. Dazu will Bohm ganz tief in seinen reichhaltigen Fundus an Bergbaurelikten greifen, um die richtige Kulisse zu schaffen.

Die Speisenauswahl: In diesem Jahr soll längst nicht nur gegrillt werden

Der Auftritt von Entertainer und Musiker Helge Schneider begeisterte im vergangenen Jahr die Besucher des Weihnachtsmarktes der Gladbecker Grubenhelden. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Was das Essen angeht, soll die Auswahl diesmal noch variantenreicher werden – und alles zu moderaten Preisen, wie Bohm verspricht. Klar, es wird wieder gegrillt, und Freunde der süßen Sachen sollen ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Dazu serviert das Weihnachtsmarkt-Team aber in diesem Jahr unter anderem auch noch einen deftigen Grünkohl. Kalte und warme Getränke – mit und ohne Alkohol – wird’s natürlich ebenfalls geben. Alle Hütten und Stände werden auch in diesem Jahr von den Grubenhelden im Alleingang gemanagt. „Also am Waffeleisen wird beispielsweise eine Näherin stehen, am Grill ein Bergmann oder ein Texter, und so weiter“, erklärt der Grubenhelden-Chef. Das habe im vergangenen Jahr bereits allen mega Spaß gemacht.

Der Sonntag ist dann wieder Familientag

Der Sonntag wird wieder der Tag der Familien auf dem Grubenhelden-Weihnachtsmarkt sein, so Bohm weiter. Dann sind auch die Jungen und Mädchen der städtischen Kita Maria-Theresien-Straße mit dabei. Schon jetzt wird in der Einrichtung fleißig für den Familiensonntag am 10. Dezember gebastelt.

„Wenn unser Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder zu einem gemütlichen Treffpunkt wird, wo Familien und Freunde einfach eine nette Zeit miteinander verbringen, dann haben wir unser Ziel erreicht“, sagt Matthias Bohm. Ach ja, und für die Kinder wird’s vielleicht auch noch eine Überraschung geben. Nein, die hat dann nichts mit Musik zu tun. Aber mehr wird noch nicht verraten.

