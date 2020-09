Heinz Ilaender mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Gladbeck. Der Gladbecker Heinz Ilaender hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Damit wurde sein Engagement im Bereich der klassischen Musik gewürdigt.

Heinz Ilaender ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Landrat Cay Süberkrüb dem 91-Jährigen diese Auszeichnung im Beisein von Familie und Freunden am Freitag im Ratssaal im Gladbecker Rathaus.

In seiner Festrede betonte Süberkrüb: „Ihnen ist es zu verdanken, dass Gladbeck auf der Landkarte klassischer Musik zu einer besonderen Marke geworden ist und sich die Menschen in Ihrer Stadt für Musik begeistern. Es ist in Ihnen spürbar der Wunsch, das kulturelle Leben in Ihrer Stadt zu fördern und etwas zu bewirken, einen direkten und persönlichen Beitrag für Ihre Mitmenschen, Ihre Region zu leisten.“

Heinz Ilaenders Wirken hat das kulturelle Leben der Stadt Gladbeck bereichert

In der Begründung für die hohe Auszeichnung heißt es: Heinz Ilaender gehört zu den Initiatoren und tragenden Persönlichkeiten des Formats „Forum Deutscher Musikhochschulen“ in Gladbeck. Als ehrenamtlicher künstlerischer Leiter hat er in den vergangenen drei Jahrzehnten maßgeblich dazu beigetragen, dass mit mehr als 250 Konzerten ein hochklassiges Musikangebot etabliert wurde. Sein Wirken hat das kulturelle Leben der Stadt Gladbeck nachdrücklich bereichert. Sein außergewöhnliches Engagement umfasste die inhaltliche Programmgestaltung, die Pressearbeit, die Gestaltung des Abendprogramms, insbesondere auch die Betreuung der Künstlerinnen und Künstler sowie die enge und intensive Kontaktpflege zu den Professoren der Meisterklassen der Musikhochschulen.

Neben seinem Einsatz für das „Forum Deutscher Musikhochschulen“, das mittlerweile von Heinrich Menning übernommen wurde, ist Heinz Ilaender seit mehr als 75 Jahren Mitglied im „Städtischen Musikverein Gladbeck e. V.“. Bis ins hohe Alter von 90 Jahren war er stets ein engagiertes Mitglied, das gerne die Rolle des musikalischen Beraters übernahm oder, gemeinsam mit seiner Ehefrau, Plakate und Programme für Veranstaltungen und Konzerte erstellte.

Durch sein ehrenamtliches Engagement hat er einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Verbreitung des hohen Kulturguts klassische Musik geleistet.