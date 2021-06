Heimatverein Gladbeck lädt zu einer Rätsel-Fahrradtour ein

Gladbeck. Radler fahren bei einer Rätsel-Tour des Heimatvereins durch Gladbeck und müssen an 13 Stationen Fragen beantworten. Es gibt Preise zu gewinnen.

Für den Sommer 2021 hat sich der Verein für Orts- und Heimatkunde Gladbeck etwas Besonderes ausgedacht: eine Radtour, bei der man Fragen beantwortet und mit etwas Glück schöne Preise gewinnen kann. Das Ganze nennt sich „Gladbecker Rätsel-Radtour“.

Ein Fahrrad und die Lust, Gladbeck noch besser kennenzulernen, das wird benötigt, um bei der „Rätsel-Radtour“ erfolgreich zu sein, heißt es in einer Mitteilung des Heimatvereins. Der Rundkurs von 29 Kilometer führt durch das Stadtgebiet zu 13 Haltepunkten, wo jeweils eine Frage zu beantworten ist.

Die Fahrrad-Rätseltour ist auch für Familien mit Kindern geeignet

Vorsitzender Wolfgang Keuterling nennt ein Beispiel: Startpunkt der Radtour ist die Musikschule am Bernskamp, wo vor dem Gebäude eine Figur steht. Gefragt wird hier, was die Figur darstellt, einen Bergmann, einen Musiker oder eine Elfe. „Natürlich kann man die Rätsel-Tour allein abfahren, aber mehr Spaß macht es gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden“, so Keuterling. Er empfiehlt die Tour auch mit Kindern in den Ferien.

Die Fahrtroute, alle 13 Fragen und weitere Informationen zur „Rätsel-Radtour“ findet man im Internet auf der Homepage des Heimatvereins unter der Adresse: heimatverein-gladbeck.de. Hier kann man sich die Route auch herunterladen und die Strecke mit einem Navi oder einer Navigations-App abfahren. Alle Interessierten, also auch Nichtmitglieder, sind, so Keuterling, eingeladen, sich zu beteiligen und die Lösung bis zum 31. August einzusenden. Unter den richtigen Einsendungen werden originelle Gladbeck-Präsente verlost.

