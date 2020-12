Heiligabend: Freiluft-Gottesdienste in Gladbeck abgesagt

Gladbeck. Mit Bedauern werden die die geplanten Freiluft-Gottesdienste am Heiligen Abend vor dem Gladbecker Rathaus abgesagt. Das sind die Gründe.

Mit großem Bedauern haben die evangelische und die katholische Kirche in Gladbeck die drei geplanten Open-Air-Gottesdienste am Heiligen Abend auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus jetzt abgesagt. „Die Stadt Gladbeck hat uns Ende vergangener Woche nahe gelegt, aufgrund der allgemeinen Corona-Lage von der Durchführung Abstand zu nehmen“, begründet das ökumenische Planungsteam.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

„Wir haben daraufhin buchstäblich einige Nächte darüber geschlafen und diskutiert. In Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Kliniken Engpässe bei der intensivmedizinischen Versorgung melden und die Fallzahlentrotz Teil-Lockdown nicht signifikant sinken, haben wir uns nun schweren Herzens dazu entschlossen, die Open-Air-Gottesdienste abzusagen“, so das Team. Ihm gehören Pfarrerin Stefanie Erling, Pfarrerin Birgit Krenz-Kaynak, Pfarrer Daniel Schwedhelm, Pastoralassistentin Luisa Moosbauer und Pastor Jochen Walter an. Die ökumenischen Feiern sollten um 15, 17 und 19 Uhr mit jeweils maximal 500 Teilnehmenden und detailliertem Hygienekonzept am 24. Dezember stattfinden.

Bereits mehr als 900 Menschen hatten sich angemeldet

Das notwendige Anmeldeverfahren war bereits gestartet und ist nun entsprechend beendet, mehr als 900 Menschen hatten sich inzwischen für einen der Gottesdienste angemeldet. „Alle, die sich angemeldet haben, werden von uns mit einerpersönlichen Nachricht informiert“, so das Planungsteam. Die Open-Air-Gottesdienste wären gemäß der zwischen Land und Kirchen vereinbarten Regelungen zu Weihnachten zulässig. „Es ist eine schwierige Zeit und damit auch ein schwieriger Spagat zwischen dem, was Hoffnung geben soll und dem, was zu verantworten ist“, fasst das Planungsteam zusammen. „Daher bleiben wir dabei, am Heiligen Abend keine Vielzahl von aufeinander folgenden Gottesdiensten in schlecht zu durchlüftenden Kirchenräumen anzubieten. Hier halten wir das Infektionsrisiko für wesentlich höher, als bei einem Freiluft-Gottesdienst.“

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus GladbeckFest steht ebenso, dass der Heilige Abend weiterhin in ökumenischer Verbundenheit gefeiert wird und es daher zwei Livestreams gemeinsamer Gottesdienste ohne Teilnehmende geben wird. „Jetzt arbeiten wir mit Hochdruck daran, welche Angebote wir rund um diese Livestreams umsetzen können, um dem Heiligen Abend das Licht zugeben, das seine Botschaft ist. Hierzu werden wir weiter informieren“, so das Planungsteam. Aktuelle Informationen sind stets auf www.gladbeck-feiert-weihnachten.de zu finden.